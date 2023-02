Forza e Coraggio

Genova

FORZA E CORAGGIO: Mazzini, Guelfi, Giannoccari, Benassi, D’Imporzano (58’ Piazza), Natale (62’ Cerchi), Cuccolo, Tonelli N. (76’ Maglione), Verona, Erpen, Shqypi (90 Tornari). A disp. Biagioni, Ratti, Arena, Cenderello. All. Gatti.

GENOVA: Dondero, Calvi (62’ Pandiscia), Ottonello, Riggio (46’ Tomè), Capotos, Maisano F., Serinelli, Bruzzone (85’ Russo), Diakhate, Pastorino, Lupi (83’ Raggi). A disp. Parodi, Kovacs, Boero, Fornaro, Massaoui. All. Maisano G.

Arbitro: Mazzoni di Chiavari (assistenti Penasso di Albenga e Cantoni di Chiavari).

Marcatori: 22’ Cuccolo, 42’ Erpen.

BEVERINO – La Forza e Coraggio batte 2-0 al ‘Colombo’ di Beverino il Genova e sale così al terzo posto in Eccellenza. La matricola terribile guidata da Andrea Gatti riscatta la sconfitta subita domenica scorsa a Taggia raggiungendo in classifica la Cairese bloccata sull’1-1 dal Rivasamba, mantenendosi sulla scia della Lavagnese seconda che la precede di sole due lunghezze. I graziotti partono forte e al 5’ Verona calcia a lato di poco. Poco dopo al 7’ Dondero compie una grande parata su tiro dal limite di Cuccolo, ieri al rientro dopo la squalifica. Al 20’ ancora Cuccolo, servito da Shqypi, calcia dalla distanza di poco alto.

Due minuti dopo ‘furie rosse’ in vantaggio con Verona su assist di Cuccolo. Al 42’ il raddoppio è una prodezza del solito Erpen che segna direttamente dal calcio d’angolo. Al 60’ il neoentrato Tomè, smarcato da Diakhate, spreca una ghiotta occasione. Al 67’ miracolosa parata di Mazzini su colpo di testa di Pastorino. Al 69’ è Dondero a compiere una grande parata su velenosa conclusione da posizione defilata dell’appena entrato Cerchi. Al 73’ la Forza e Coraggio reclama il rigore in quanto Francesco Maisano atterra in area Erpen ma la terna arbitrale non interviene. Al 77’ Dondero sbaglia il rinvio della palla si impossessa il subentrato Maglione che calcia prontamente ma il portiere è bravissimo a respingere.

P.G.