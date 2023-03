Forza e Coraggio ko ad Albenga Proteste per due rigori non concessi

Albenga

3

Forza e Coraggio

0

ALBENGA: Radu, Barisone, Gibilaro (46’ Di Salvatore), De Benedetti, Scarrone (46’ Moi), Gargiulo, Graziani, Garibbo (63’ Costantini), Sogno (90’ De Souza), Grandoni, Mariani (63’ Giudice). All. Buttu.

FORZA E CORAGGIO: Mazzini, Guelfi, Giannoccari, Maglione, Zambarda (78’ Piazza), Natale, Verona, Cerchi, Benassi, Erpen, Shqypi. A disp. Biagioni, Tornari, Cenderello, Ratti, D’Imporzano, Milone, Arena. All. Gatti (squalificato) in panchina Angeli.

Arbitro: Crova di Chiavari (assistenti Conio e Salinelli di Genova).

Marcatori: 26’ Sogno (rig.), 82’ Grandoni, 91’ Costantini.

Note: espulso all’86’ Giannoccari.

ALBENGA - La Forza e Coraggio perde 3-0 sul campo della capolista Albenga al termine di una partita che lascia molte recriminazioni. Infatti il risultato non deve trarre in inganno in quanto il punteggio si è delineato soltanto nei minuti finali dopo che i graziotti per larghi tratti di gara hanno tenuto testa ai forti avversari, recriminando anche su alcune decisioni arbitrali. Il team di Andrea Gatti scivola così al sesto posto scavalcato dal Rivasamba. Furie rosse subito pericolose al 5’ con Cerchi, Radu para. Al 24’ una punizione di Zambarda fuori di un soffio. Due minuti dopo ingauni in vantaggio con Sogno su rigore. Al 30’ Gargiulo atterra in area Verona, ma l’arbitro non rileva il fallo. Al 35’ altro possibile rigore negato alla compagine delle Grazie, per un fallo in area che l’arbitro valuta commesso dal limite. Al 55’ Shqypi impegna Radu che si ripete al 93’ su Verona. Al 61’ Mazzini para un tiro dal limite di Sogno che al 67’ coglie il palo. All’82’ il raddoppio di Grandoni dopo bello scambio con Sogno. All’86’ Forza e Coraggio in dieci per l’espulsione di Giannoccari. Al 91’ il tris del neoentrato Costantini con un tiro dalla distanza.

Paolo Gaeta