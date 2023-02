Forza e Coraggio costretta alla resa Sono decisive due sviste arbitrali

Busalla

BUSALLA: Ventura, Gottingi, Piccardo, Cilia, Bottino, Garbini, Repetto, Cotellessa (75’ Nelli), Raiola (46’ Oliva), Compagnone, Spano (81’ Traverso). A disp. Costa, Erroi, Massone, Fasan, Patti, Maugeri. All. Lanzarone.

FORZA E CORAGGIO: Mazzini, Guelfi (46’ D’Imporzano), Giannoccari, Cerchi (57’ Maglione), Zambarda, Natale (46’ Tornari), Cuccolo, Tonelli N., Verona, Erpen (78’ Cenderello), Shqypi. A disp. Biagioni, Piazza, Ratti, Benassi, Arena. All. Gatti.

Arbitro: Viviani (assistenti Botto e Sara Selvini) di Genova.

Marcatori: 33’ Spano, 65’ Repetto, 87’ Zambarda.

BUSALLA – Un’infelice direzione di gara della terna arbitrale costa la sconfitta alla Forza e Coraggio che esce battuta per 2-1 da Busalla. Entrambi i gol busallesi nascono da due sviste della terna arbitrale genovese. Grande pertanto il rammarico per il team di Andrea Gatti che con questo ko resta comunque al terzo posto in quanto anche la Cairese ha perso ma vede aumentare a sei lunghezze il suo divario dalla Lavagnese seconda la quale batte con un netto 3-0 proprio i cairesi. Partita molto combattuta ed equilibrata decisa da due episodi controversi il cui risultato più giusto sarebbe stato un pareggio. Pronti via e al 1’ i busallesi sono subito pericolosi con Repetto che dopo aver rubato palla si invola verso Mazzini che è bravissimo a ribattere il tiro. Al 33’ grandi protesta dei graziotti che reclamano al concessione di un calcio di rigore a causa di un fallo in area di Cilia su Verona. La terna arbitrale non interviene e sulla ripartenza arriva la beffa del vantaggio dei padroni di casa di Spano in contropiede. Al 48’ Repetto, ben servito da Compagnone, coglie il palo. Al 65’ lo stesso Repetto raddoppia in sospetta posizione di fuorigioco. Le ‘furie rosse’ non demordono e all’87’ accorcia le distanze con Zambarda su punizione. Inutile il forcing finale della squadra delle Grazie.

P.G.