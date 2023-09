Forza e Coraggio amaro ko

Forza e Coraggio

0

Angelo Baiardo

2

FORZA E CORAGGIO: Cima, Larcombe, Lanterna, Bigini, Belloni, Della Pina, Lorenzini, Venturini (65’ Cissè), Murati (34’ Frolla), Papi, Bertozzi. A disp. Fialdini, Bernuzzi, Pieroni, Manfredi. All. Gassani.

ANGELO BAIARDO: Ferrari, Colamorea, Grani, Pascucci, Briozzo (76’ Borreani), Napello, Zuppiroli (82’ Gattiglia), Oliviero (70’ De Mattei), Piccardo (76’ Fossa), Bagnato, Valente (65’ Calcagno). A disp. Bongiorni, Fazio, De Vincenzi, Orciuoli. All. Amirante.

Arbitro: Mazzoni (assistenti Bordone e Toro) di Chiavari.

Reti: 20’ Oliviero, 31’ Piccardo.

PAGLIARI – Inizia male il campionato di Eccellenza per la Forza e Coraggio, battuta 2-0 al ‘Cimma’ di Pagliari da un cinico Angelo Baiardo. Il risultato non deve trarre in inganno in quanto i neroverdi ospiti hanno capitalizzato al meglio le poche occasioni da rete avute, mentre i rossi locali pur creando tantissimo non sono riusciti a segnare sprecando anche un calcio di rigore con Papi. Da segnalare la superlativa prova del portiere genovese Ferrari veramente insuperabile ed il fatto che la squadra di Matteo Gassani era in formazione rimaneggiata, con diciassette giocatori a referto. Malgrado ciò i graziotti sono subito pericolosi al 2’ con Lorenzini che dal limite calcia fuori di pochissimo. Al 13 replicano i genovesi con un’azione in velocità di Valente che però, a tu per tu col portiere, calcia sul palo. Al 20’ ospiti in vantaggio con Oliviero che segna con una spettacolare conclusione alla Recoba da circa quaranta metri vedendo il portiere fuori dai pali. Al 26’ ci prova Bigini dalla distanza ma Ferrari è attento. Al 28’ ancora Oliviero pericoloso con un colpo di testa ma Cima è bravo a parare.

Al 31’ grandi proteste dei padroni di casa: Piccardo raddoppia finalizzando un’azione viziata da un fallo non rilevato dalla terna arbitrale. Al 39’ e al 43’ Ferrari compie due grandi parate su velenose conclusioni di Papi. Poco dopo al 44’ ancora Ferrari sugli scudi quando compie una parata miracolosa su conclusione ravvicinata di Lanterna azione nata sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Al 50’ colpo di testa del neoentrato Frolla che, su punizione di Lorenzini, mette fuori di poco. Al 53’ sempre Ferrari è impegnato da un tiro di Bigini dal limite. Al 68’ ennesima parata di Ferrari che è ancora una volta miracoloso sul tiro a botta sicura di Bertozzi. Al 79’ il match si potrebbe riaprire in quanto viene assegnato ai padroni di casa un calcio di rigore per un fallo di mano commesso in area da Zuppiroli: dal dischetto calcia Papi che colpisce la traversa. Inutile il forcing finale della squadra delle Grazie.

P.G.