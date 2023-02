Follo raggiunto su rigore dal Bogliasco

FOLLO

1

BOGLIASCO

1

FOLLO: Benedini, Lufrano, Pieroni (70’ Dellatommasina), Palagi, Lazri, Cidale (80’ Bonatti), Benabbi, Giannarelli, Pannone (80’ Raciti), Mazzucchelli, Mancini(65’ Bariti). All. Plicanti.

BOGLIASCO: Giannossi, Origlia, Fanchini (40’ Martire), Travaglino, Ballari, Lorefice, Matzedda, Allocca, Sanvito (55’ Cameri), Cappelletti, Acero (80’ Bagliano). All. Girardi.

Arbitro: Bordone di Chiavari

Marcatori: al 75’ Pannone, al 78’ Cappelletti rigore

FOLLO - Pari nel giro di tre minuti tra Follo e Bogliasco. Passano i padroni di casa al 75’ con Pannone e al 78’ genovesi fanno 1-1 su rigore di Cappelletti. Nel primo tempo sostanziale equilibrio. Al 75’ il Follo schioda lo 0-0 da un suggerimento in profondità di Cidale per Pannone che entra in area e fulmina il portiere con un pallonetto. Al 78’ Cappelletti pareggia su calcio di rigore per un contatto in area.

E.S.