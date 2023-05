‘Fischia’ l’esperto Doveri di Roma

L’importantissima sfida di sabato Spezia-Milan (ore 18) sarà arbitrata dal big Daniele Doveri della sezione di Roma 1 (nella foto). Originario di Volterra, 45 anni, Doveri vanta esperienze internazionali e ben 209 partite dirette in Serie A: ha già arbitrato lo Spezia lo scorso 5 marzo, nel match con il Verona (0-0). In precedenza arbitrò le Aquile il 2 aprile 2022 nella gara contro il Venezia, vinta dai bianchi 1-0. Ben 27 i precedenti con il Milan per un bilancio di 15 vittorie rossonere, 7 pareggi e 5 sconfitte. Assistenti Daniele Bindoni di Venezia e Marco Bresmes di Bergamo, quarto ufficiale Luca Pairetto di Nichelino. Al Var Valerio Marini di Roma 1, Avar Maurizio Mariani di Aprilia.

F.B.