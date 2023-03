Firenze al PalaMariotti sfida da alta classifica oggi per la Cestistica

Seconda partita in cinque giorni per la Cestistica Spezzina che, dopo la vittoriosa trasferta di Umbertide di mercoledì scorso, oggi alle 18 ospita Firenze al PalaMariotti in un altro big match di alta classifica. La compagine toscana, infatti, insegue le bianconere a distanza di un solo successo, e le ragazze di coach Corsolini vorranno sicuramente evitare l’aggancio in classifica. Nella gara d’andata furono le spezzine a spuntarla al Pala San Marcellino dopo un supplementare, a dimostrazione dell’equilibrio nel corso delle recenti sfide tra queste due squadre, che giocano entrambe un’ottima pallacanestro di qualità. Firenze avrà inoltre voglia di rivalsa, essendo reduce dalla sconfitta casalinga con Battipaglia. A livello realizzativo, la miglior bocca da fuoco della compagine toscana è Marta Rossini con 13,2 punti di media a partita.

La direzione di gara è stata affidata a Riccardo Spinello di Marnate (Varese) e Alberto Purrone di San Giorgio Bigarello (Mantova). La partita sarà trasmessa in diretta streaming senza telecronaca sul canale YouTube della Cestistica Spezzina con collegamento dal PalaMariotti a partire dalle ore 17,55.