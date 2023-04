Fiorentina-Spezia 1-1: Nzola fa 13 e restituisce il sorriso a Wisniewski

Firenze, 8 aprile 2023 – Il tredicesimo gol stagionale di Mbala Nzola vale il pareggio dello Spezia contro la lanciatissima Fiorentina. Un punto fondamentale, soprattutto dopo quello ottenuto dalla Salernitana con l'Inter e dell'Empoli col Milan. Certo, per adesso il vantaggio sul Verona (terzultimo) è salito a +7, ma i gialloblù giocheranno oggi la sfida casalinga col Sassuolo, ed il risultato si saprà soltanto tra qualche ora.

Per la verità il franco-angolano aveva segnato anche all'andata, ma quella volta non era bastato ad evitare l'1-2. In questa occasione, invece, risponde all'autorete del compagno Wisniewski e consegna un prezioso punto ai suoi, a quota 26 in classifica.

Semplici si affida all'ex Zurkowski, mentre non si rischia Bastoni, lasciando Nikolaou sulla fascia sinistra e inserendo Wisniwski al centro della difesa.

L'ex Italiano, intanto, presenta Sottil nel terzetto alle spalle di Cabral, ma è soprattutto Bonaventura a creare problemi al centrocampo ospite, con le sue inarrestabili accelerazioni.

Si inizia con un monologo viola, mentre dall'altra parte, è proprio l'ex Zurkowski a mettersi in maggiore evidenza per la grinta. Difficile, però, riuscire ad uscire per i liguri, che puntano soprattutto a contenere la furia della squadra più in forma del momento.

La prima vera conclusione è però dello Spezia, pur centrale, di Amian, dopo undici minuti. Ed è la formazione di Semplici a far tremare il Franchi quando Nzola deposita in rete facile facile, una palla servita da Gyasi. Ma l'attaccante ghanese, prima dell'assist, aveva ricevuto da Maldini in posizione irregolare. Così lo 0-1 del 19' viene annullato dall'arbitro (con conferma successiva del Var). Avanti vanno invece i padroni di casa grazie all'autorete di Wisniewski, che devia nella propria porta il cross di Biraghi (25'). Passano sette minuti e gli spezzini pareggiano. Sul lungo lancio di Dragowski, mentre Igor si aspetta l'uscita di Terracciano (che non avviene), Nzola ne approfitta, supera il portiere e lo infila con un sinistro rasoterra.

Dopo l'intervallo non ci sono cambi e il nuovo vantaggio, i viola lo sfiorano al 16': dopo un errore di Ekdal che consegna la palla a Bonaventura sulla fascia, palla al centro a Brekalo che colpisce il palo con un destro, lasciando inchiodati sia Wisniewski che Dragowski. Fortunato e bravo poi il portiere polacco al 24' sulla punizione di Biraghi, con palla che toglie dall'incrocio dei pali e poi riesce ad allontanare in qualche modo con la coscia evitando il tap-in di Cabral.

Nel finale, prima del recupero, l'appena entrato Jovic spreca, calciando fuori dallo specchio, a tu per tu con Dragowski, dopo aver ricevuto da Brekalo.

Praticamente lo stesso esito dell'occasione capitata a Shomurodov che, davanti a Terracciano, prova ancora il tocco sotto (decisivo lo scorso turno interno contro la Salernitana), ma stavolta consegna la sfera all'estremo difensore di casa.

Gli ultimi istanti sono giocati a ritmo serrato, con i viola a pressare e gli spezzini a difendersi fino al triplice fischio.

Fiorentina-Spezia 1-1

PRIMO TEMPO 1-1

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Dodo, Martinez Quarta, Igor, Biraghi; Castrovilli (26' st Barák), Mandragora (35' st Duncan); Ikone (15' st González), Bonaventura, Sottil (15' st Brekalo); Cabral (35' st Jovic). A disp. Tezic, Bianco, Kouamé, Venuti, Ranieri, Jovic, Cerofolini, Milenkovic, Saponara, Vannucchi. All. Italiano.

SPEZIA (4-3-3): Dragowski; Amian, Ampadu, Wisniewski, Nikolaou; Bourabia (20' st Bastoni), Ekdal (31' st Esposito), Zurkowski; Gyasi (31' st Shomurodov), Nzola (44' st Verde), Maldini (20' st Cipot). A disp. Reca, Marchetti, Zoet, Krollis, Ferrer. All. Semplici.

Arbitro: Dionisi dell'Aquila (assistenti Tolfo di Pordenone e Gualtieri di Asti; quarto uomo Meraviglia di Pistoia, Var Aureliano di Bologna, Avar Muto di Torre Annunziata).

Marcatori: 25' pt Wisniewski (S) su autorete, 32' pt Nzola (S).

Note: ammoniti Maldini, Nzola, Gyasi, Ampadu, Bastoni, Ekdal, Wisniewski.