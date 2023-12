"Fight Club dei maestri Giuliano Cerasoli e Gianni Pintus a 'Enjoy the Fight' di Kickboxing"

La scuola Fight Club dei maestri Giuliano Cerasoli (nella foto) e Gianni Pintus protagonista alla ’Enjoy the Fight’ di Kickboxing Thai MMA e Grappling organizzata a Bagno a Ripoli (Firenze). Soddisfazioni sia dalla Muay Thai degli insegnanti Daniele Bellamacina ed Eugenio Piscopo, che dalla Kickboxing. Nella Muay Thai Samuel Sechi nei 72 kg senior ha vinto con verdetto unanime al suo esordio. Nella Kickboxing K1 vittoria di Thomas Venturini nei 75 kg., ottimo pari per Jose Rey nei 63 kg.. Due pareggi per Marco Bianchi 72 kg. e Leonardo Inserra 74 kg., all’esordio contro avversari molto più esperti. Sconfitte con onore per Raffaele Papa 80 kg. e l’esordiente Leonardo Filippini 64 kg. Il sodalizio spezzino dà appuntamento ai soci alla cena natalizia del 20 dicembre e a febbraio per il rientro nelle gare

Fabio Bernardini