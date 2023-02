Fezzanese vola verso la salvezza Mariotti gol, Castellanzese battuta

Fezzanese

1

Castellanzese

0

FEZZANESE: Salvalaggio, Nicolini L., Selimi, Anich, Andrei, De Martino, Magistrelli (49’ Fiori), Cantatore (79’ Nicolini A.), Mariotti, Baudi (84’ Terminello), Gabrielli. A disp. Paci, Stradini, Giulianelli, Bukva, Tivegna, Scarlino. All. Turi.

CASTELLANZESE: Pilotti, Raso, Esposito, Bolis (84’ Folla), Bigotto, Mandelli (71’ Compagnoni), Bagattini, Derosa, Calluschi (69’ Curia), Bressan (84’ Todaj), Cocuzza. A disp. Ciancio, Abadio, Poretti, Arcangeloni. All. Mazzoleni.

Arbitro: Castellano di Nichelino (assistenti Ambrosino di Nichelino e Perri di Lamezia Terme).

Marcatore: 76’ Mariotti.

SARZANA – La Fezzanese vola verso la salvezza. La compagine del presidente Arnaldo Stradini infila la terza vittoria consecutiva in una settimana battendo per 1-0 al ‘Miro Luperi di Sarzana la Castellanzese. Sono tre punti fondamentali ed importantissimi per i fezzanoti che salgono al decimo posto in classifica agganciando il Derthona sconfitto 2-0 a Sestri Levante, ma soprattutto portano a 5 i punti di vantaggio dalla zona playout attualmente occupata dal Pinerolo (ko 1-0 sul campo della Sanremese). Altra prova encomiabile dei ragazzi di Stefano Turi, che sono riusciti nel finale a battere un difficile avversario che non ha mai mollato avendo anche la possibilità di pareggiare fallendo però un rigore.

Ancora una volta risulta decisivo il giovane Mariotti autore del gol vincente in una partita nella quale i verdi mancavano di Brizzi, Cecchetti, Toccafondi, Magoni e Caliò. Pronto via ed il team di Fezzano al 1’ potrebbe segnare ma Mariotti, servito da Cantatore, a tu per tu col portiere calcia fuori. Sulla ripartenza al 2’ Cocuzza in diagonale impegna Salvalaggio. Al 33’ Salvalaggio anticipa di un soffio Mandelli su cross di Cocuzza. Al 36’ annullato gol a Selimi che segna con un tiro dal limite ma Mariotti era in fuorigioco attivo davanti al portiere. Al 53’ Andrei salva sulla linea un tiro di Mandelli. Al 76’ il gol partita della Fezzanese del giovane Mariotti che insacca da sottomisura sfruttando un bel cross dell’altro giovane Fiori subentrato nella ripresa. Due minuti dopo Mariotti potrebbe raddoppiare ma scattato in contropiede non riesce a superare Pilotti uscitogli incontro. All’83’ Salvalaggio è attento su conclusione di Bigotto servito da Cocuzza. All’87’ ancora Salvalaggio para una punizione di Cocuzza. All’89’ i lombardi hanno la grande chance per pareggiare ma falliscono un rigore che Cocuzza calcia sul palo, lo stesso Cocuzza era atterrato in area da Andrei.

Paolo Gaeta