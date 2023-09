Fezzanese, tornano Cantatore e Mariotti

Ad appena sei giorni dall’inizio del campionato, lunedì è uscito finalmente il calendario del girone A di serie D che vedrà anche quest’anno la partecipazione della Fezzanese. Girone lunghissimo, dato che essendo a venti squadre vedrà svolgersi ben trentotto giornate e si concluderà il 5 maggio con ben sette turni infrasettimanali e sole tre soste previste. Un impegno pertanto importante per la squadra ma anche per la società presieduta da Arnaldo Stradini. A tal proposito sentiamo un parere in merito dell’allenatore Cristiano Rolla il quale afferma: “Difficile commentare questo calendario. Sicuramente un derby alla prima giornata deve essere per noi molto stimolante e sono sicuro che i ragazzi lo affronteranno con grande entusiasmo. Il campionato è lungo ed il tempo dirà quale sarà il nostro obbiettivo ad oggi so sicuramente di contare su un gruppo che ha fame e su una società solida che da anni sta dando grande continuità”. Intanto i fezzanoti grazie al fattivo lavoro del vice-presidente Ivan Stradini e del direttore generale Giuseppe Celentano si sono assicurati anche per quest’anno le prestazioni sportive di due giocatori importanti come il centrocampista Francesco Cantatore, classe 1993, e l’attaccante Luca Mariotti, classe 2003, che daranno un grande contributo per raggiungere la salvezza.

Mariotti ha già giocato sabato scorso nella vittoriosa partita di Coppa Italia con il Ligorna. Mentre Cantatore debutterà domenica prossima nella prima di campionato a Lavagna nel derby ligure con la Lavagnese. Proprio per salutare l’inizio della nuova stagione calcistica la Fezzanese ha organizzato una cena sociale alla storica pizzeria ‘La Pia’ a piazzale Kennedy alla Spezia che è anche da anni sponsor dei verdi. Erano presenti oltre a tutti i giocatori, gli staff tecnici ed i dirigenti sia della prima squadra che della juniores nazionale anche il sindaco di Portovenere avvocato Francesca Sturlese e gli assessori Daria Ambrosini e Franco Carassale per dimostrare la vicinanza dell’amministrazione comunale alla società calcistica che con impegno e sacrificio fa sport dando lustro al Comune. Da notare anche la presenza del comandante dell’aeroporto ‘Luigi Conti’ di Cadimare e di rappresentanti della borgata del Fezzano, fresca vincitrice del Palio del Golfo, tra i quali il capoborgata Gianni Del Soldato in una bella serata all’insegna dell’amicizia e del senso di appartenenza che sarà un buon viatico per la nuova stagione che vedrà la Fezzanese partecipare per la sesta volta nella sua storia al campionato di serie D.

Paolo Gaeta