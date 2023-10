Fezzanese, sos difesa : "Regaliamo troppi gol"

Primo turno infrasettimanale amaro per la Fezzanese che sul campo dell’Alcione Milano perde la sua imbattibilità, pagando a caro prezzo un avvio titubante. Sotto 2-0 nella ripresa i ragazzi di Cristiano Rolla hanno reagito riuscendo però ad accorciare le distanze solo nel finale con Mariotti, al terzo gol di fila in tre partite giocate. I fezzanoti restano così a 4 punti scivolando all’ottavo posto dimostrando un ottimo gioco offensivo (miglior attacco del girone con 7 gol fatti) ma anche una fragilità difensiva: troppi 5 gol incassati in 3 partite. Nel complesso la prestazione dei verdi è stata buona contro un avversario fra i favoriti alla vittoria finale con Sanremese e Asti. A Milano in panchina c’era il neoacquisto Niccolò Bracco, attaccante classe 2005 proveniente dallo Spezia Primavera.

"Abbiamo giocato contro una squadra forte – commenta il tecnico della Fezzanese Rolla – che interpreta la partita nel modo giusto con grande intensità, una squadra esperta che dal mio punto di vista dirà tanto in questo campionato. Nel primo tempo abbiamo un po’ sofferto la loro continuità di gioco tra le linee e le palle inattive. Purtroppo in questo periodo regaliamo sempre un gol e in questa categoria non ce lo possiamo permettere. Nella ripresa grande reazione da parte nostra e se riuscivamo a far gol leggermente prima alla fine per quello che si è visto si poteva anche portare a casa un pareggio. Una sconfitta che ci deve insegnare tanto e farci capire che abbiamo ancora molto da lavorare ma possiamo raggiungere traguardi importanti". La Fezzanese cercherà di rifarsi domenica nella quarta giornata quando affronterà al ‘Miro Luperi’ di Sarzana il fanalino di coda Bra, ultimo ad un punto assieme a Gozzano, Vogherese e Pontdonnaz.

Paolo Gaeta