Fezzanese, serve un punto per la tranquillità

La Fezzanese nella 36ª giornata di serie D perde 3-0 al ‘Luperi’ di Sarzana con la capolista (e già promossa in serie C) Sestri Levante e deve rimandare ancora la salvezza matematica. A due sole partite alla fine del campionato i verdi attualmente al decimo posto hanno cinque punti di vantaggio sulla zona play out occupata dal Derthona, che ha vinto 2-1 in casa del Pontdonnaz. In in virtù degli scontri diretti a favore in caso di arrivo a pari punti con gli alessandrini ai verdi per salvarsi basterà conquistare un punto nelle ultime due partite. Il calendario però per i fezzanoti è piuttosto complesso in quanto nel prossimo turno il trentasettesimo sarà di scena sul difficile campo del Legnano (sesto) e chiuderà il campionato al ‘Luperi’ ricevendo una delle squadre più forti ed in forma del girone come il Bra, attualmente terzo a pari punti con il Vado.

Ma al di là della forza degli avversari a preoccupa è il momento attraversato dai ragazzi di Stefano Turi (nella foto): nelle ultime due gare hanno giocato due splendidi primi tempi per poi incappare in un notevole calo nella ripresa, del quale hanno saputo immediatamente approfittare gli avversari. Infatti con il Gozzano hanno subito una clamorosa rimonta dal 3-0 al 3-3. Contro il Sestri Levante, dopo aver messo in serie difficoltà la prima della classe, nel secondo tempo i verdi hanno commesso due ingenuità difensive ad inizio ripresa che sono costate due gol per poi subire nei minuti di recupero il 3-0 su rigore. La Fezzanese pertanto per raggiungere l’ambita permanenza nella massima categoria dilettantistica, dovrà nelle ultime due partite finali avere più continuità di rendimento e giocare concentrata, determinata e soprattutto attenta sul piano difensivo dato che nelle ultime quattro partite disputate ha subito ben nove gol che sono indubbiamente troppi anche se ha affrontato avversari di valore.

Paolo Gaeta