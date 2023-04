Fezzanese, sconfitta pericolosa a Borgosesia

Borgosesia

1

Fezzanese

0

BORGOSESIA: Gilli V., Pierantozzi, Iannacone, Giraudo, Lauciello (57’ Mirarchi), Frana (71’ Vecchi), Monteleone (25’ Pecci), Areco, D’Ambrosio (87’ Giacona), Favale (57’ Donadio), Fossati. A disp. Gavioli, Rekkab, Colombo, Tobia. All. Lunardon.

FEZZANESE: Salvalaggio, Nicolini L. (73’ Lunghi), Selimi (76’ Brizzi), Anich, Andrei, De Martino, Toccafondi (62’ Caliò), Terminello, Gabrielli (81’ Scarlino), Cecchetti (81’ Cantatore), Mariotti. A disp. Azioni, Magistrelli, Nicolini A., Fiori. All. Turi.

Arbitro: Colelli di Ostia Lido (assistenti Cattaneo di Monza e Fantaccione di Cinisello B.).

Marcatori: 18’ Areco.

BORGOSESIA – Pasqua amara per la Fezzanese che perde 1-0 a Borgosesia un importante scontro salvezza. I vercellesi si portano così ad un solo punto dai fezzanoti ed il Pinerolo nel caso vincesse oggi nel posticipo di Chieri si porterebbe a soli cinque punti. Risultato bugiardo in quanto un pareggio avrebbe rispecchiato meglio l’andamento di una partita equilibrata e molto combattuta. I ragazzi di Stefano Turi, ieri privi del bomber e capitano Baudi, sono subito pericolosi al 5’ con Andrei, smarcato da Gabrielli, che tira sull’esterno della rete. Al 10’ e al 15’ Toccafondi è pericoloso prima con un diagonale che esce a lato e poi su punizione con palla di poco sopra la traversa. Al 18’ padroni di casa a sorpresa in vantaggio al primo affondo con una conclusione dal limite di Areco. Al 28’ provvidenziale deviazione in corner di Terminello su conclusione di Favale. Dall’angolo seguente Fossati con un tocco di tacco coglie la traversa. Al 36’ ancora Fossati serve D’Ambrosio il cui diagonale esce di poco a lato. Al 40’ annullato per fuorigioco un gol a Giraudo che riprende una corta respinta di Salvalaggio su precedente tiro dello stesso Giraudo. Al 48’ Cecchetti, servito da Anich, con un gran tiro dalla distanza, colpisce il palo. Al 50’ e al 60’ Anich prima con un tiro dal limite e poi su punizione impegna Gilli. Al 54’ e al 67’ Gabrielli, prima calcia di poco a lato e poi trova la decisiva respinta di Iannacone. All’80’ miracolosa respinta di Gilli su micidiale conclusione di Anich. All’87’ Mariotti, a due passi dalla porta, non trova la deviazione vincente su sponda di testa di Cantatore su punizione di Anich. Al 90’ potente conclusione di De Martino che è deviata in angolo in maniera decisiva da un avversario.

Paolo Gaeta