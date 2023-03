Fezzanese, salvezza vicina Turno di riposo per la D

Il campionato di serie D si ferma domenica 26 marzo, in quanto la rappresentativa di serie D è impegnata al ‘Torneo di Viareggio’ e riprenderà il 2 aprile con la 33ª giornata che vedrà la Fezzanese opposta al Ligorna al ‘Miro Luperi’ di Sarzana. La compagine del presidente Arnaldo Stradini ha conquistato un punto importantissimo a Stresa che la avvicina alla salvezza. i fezzanoti si confermano al nono posto e vedono aumentare il proprio vantaggio dalla zona play-out salito a otto punti. Partita sofferta e combattuta per i verdi che ha avuto due volti ben distinti in quanto ad un primo tempo di chiara marca piemontese fa seguito una ripresa nella quale giocano meglio i ragazzi di Stefano Turi che nel finale colpiscono un palo con Anich. Team di Fezzano che già privo di Andrei, Toccafondi, Bukva e Tivegna perdeva a causa di un infortunio accorso nel riscaldamento pre-partita anche Cantatore. Malgrado ciò la squadra riusciva ad esprimersi bene lo stesso schierandosi con uno spregiudicato 3-4-3 e con un’ottima prova collettiva conquistava un risultato importante in chiave salvezza. Sentiamo in merito il mister Stefano Turi il quale dichiara: "E’ un ottimo punto – afferma – abbiamo sofferto nel primo tempo, mentre nella ripresa siamo venuti fuori molto bene sfiorando il gol più volte colpendo anche un palo. La squadra mi è piaciuta molto, siamo stati veramente bravi facendo una partita intelligente sapendo soffrire. Complimenti ai ragazzi per la prestazione in un campo molto difficile in questo periodo della stagione".

Paolo Gaeta