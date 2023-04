Fezzanese, salvezza rimandata Dieci minuti di follia costano l’incredibile pari con il Gozzano

Dieci minuti di follia costano la vittoria alla Fezzanese che, in vantaggio per 3-0, si fa raggiungere sul 3-3 dal Gozzano al ‘Miro Luperi’ di Sarzana, in una partita rocambolesca ed imprevedibile. I fezzanoti dominano per un’ora e sono i padroni assoluti della gara segnando ben tre reti, una con Andrei e due con il bomber e capitano Baudi al rientro dopo l’assenza di Borgosesia. Ma nell’ultima mezz’ora i verdi, ormai sicuri di aver conquistato un’importante vittoria che gli regalerebbe la salvezza matematica, hanno un improvviso calo che consente ai piemontesi di rientrare in partita segnando tre gol in 10 minuti dal 66’ al 76’. Grande pertanto il rammarico per i ragazzi di Stefano Turi per l’occasione fallita. Per fortuna la salvezza resta comunque vicina: basterà conquistare un punto nelle ultime tre giornate della regular season. Ora la Fezzanese è decima con otto punti di vantaggio dalla zona play-out occupata dal Derthona, che ha una classifica avulsa peggiore. Di conseguenza in caso di arrivo a pari punti si salverebbero i fezzanoti i quali però non devono pensare di aver già raggiunto la salvezza in quanto dovranno affrontare in sequenza la capolista Sestri Levante, Legnano e Bra. Nel prossimo turno la sfida al Sestri Levante già promosso in serie C: match anticipato a sabato alle 15 al ‘Miro Luperi’ di Sarzana.

Paolo Gaeta

Nella foto: Mariotti in azione