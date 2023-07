Fezzanese pronta a ripartire di slancio Tanti volti nuovi in campo e in panchina

Vacanze agli sgoccioli per la Fezzanese che mercoledì alle 18 a Bottagna inizierà la preparazione in vista dell’impegnativa stagione calcistica 2023-24, che la vedrà ai nastri di partenza in serie D per il sesto anno. novità principale riguarda la panchina non più affidata a Stefano Turi, che si separa dai verdi dopo due grandi annate nelle quali ha conquistato nel primo anno la promozione in serie D vincendo il campionato di Eccellenza, nel secondo ha conquistato la salvezza in tranquillità evitando i play-out. Al suo posto è stato chiamato Cristiano Rolla ex allenatore degli juniores nazionali fezzanoti che due anni fa conquistò il titolo regionale ligure di categoria. Mister Rolla si avvarrà della preziosa collaborazione del vice allenatore Massimiliano Leccese, ex calciatore della Fezzanese, del preparatore atletico Francesco Campailla, del preparatore dei portieri Massimiliano Ranghetti, del collaboratore tecnico Edoardo Pace e del massaggiatore Giuseppe Ciani.

La rosa dei calciatori è in via di completamento, a tal proposito è attivo il lavoro del vice-presidente Ivan Stradini e del direttore generale Giuseppe Celentano. Numerose le conferme tra le quali due colonne della squadra come il capitano e bomber Baudi e De Martino ma anche Salvalaggio, Matteo Stradini, Andrea Nicolini, Cecchetti, Terminello, Selimi, Scarlino, Lunghi, Fiori, Magistrelli. Per il momento i volti nuovi sono cinque: gli attaccanti Richmond Tetteh, giovane classe 2005 proveniente dal Riccò Le Rondini e Mario Verona, classe 1991 ex Forza e Coraggio, il difensore Nicola Guelfi, giovane classe 2003 anch’esso ex Forza e Coraggio, l’esterno sudanese Osman Silman, rifugiato politico di ventisette anni che giocava in serie A in Sudan, il difensore Francesco Del Bello, classe 2004 proveniente dalla Primavera del Palermo. Proprio in questi giorni è stato presentato Verona che ha commentato così il suo arrivo: "Sono felice di vestire la maglia della Fezzanese, società storica, molto seria e con ottime prospettive. Voglio ringraziare tutta la società, il direttore generale Giuseppe Celentano e mister Cristiano Rolla per avermi concesso questa grande opportunità. Cercherò di dare il massimo per la squadra e per raggiungere gli obiettivi che la società si è prefissata. Forza verdi".

Paolo Gaeta