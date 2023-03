Fezzanese più vicina al traguardo Turi: "Concentrati sulla sfida a Stresa"

Dopo l’anticipo vittorioso della Fezzanese (5-0 al ‘Luperi’ sul Casale) si è chiusa ieri la 31ª giornata del girone A di serie D. E sono arrivate notizie positive per la Fezzanese che, grazie allo 0-0 del Pinerolo col Chisola, ha portato a 7 i punti di vantaggio dalla zona play-out consolidando la sua nona posizione in graduatoria. Fezzanoti sempre più vicini alla salvezza anche se mancano ancora sette giornate alla fine della regular season e può ancora succedere di tutto. Proprio domenica prossima i verdi sono chiamati ad una sfida decisiva con lo scontro diretto sul campo dello Stresa, terzultimo. "Quella contro il Casale – sottolinea mister Stefano Turi – è stata una vittoria importante in una partita che andava interpretata bene da subito e la squadra è stata brava a farlo. Le partite non sono mai scontate, noi dobbiamo pensare ogni domenica a fare il massimo, è un risultato che ci fa contenti un passo in più ed una gara in meno e testa come al solito alla prossima".

P.G.