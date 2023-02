Fezzanese, il momento è magico Turi: "Un bel gruppo in crescita"

Continua il momento magico della Fezzanese anche nella 28ª giornata del girone A di serie D. La compagine del presidente Arnaldo Stradini battendo per 1-0 la Castellanzese al ‘Luperi’ infila la terza vittoria di fila ed il quinto risultato utile consecutivo. Ottima la prova collettiva dei fezzanoti che da quando sono tornati ad adottare il modulo tattico 3-5-2 appaiono rigenerati infatti nelle ultime cinque partite hanno conquistato ben tredici punti dei quindici disponibili segnando ben nove gol e subendone soltanto due. Numeri che dimostrano la trasformazione dei ragazzi di Stefano Turi che ora giocano più compatti rischiando poco oltre a mantenere una pregevole manovra e buona qualità di gioco soprattutto nelle ripartenze. Proprio da una di queste è arrivato il gol decisivo del giovane Mariotti, in questo momento particolarmente ispirato, il quale finalizza un bell’assist dell’altro giovane Fiori che alla seconda presenza in prima squadra riesce ad incidere di nuovo sul risultato come gli era riuscito all’esordio nel quale aveva anche segnato. La Fezzanese sale al decimo posto agganciando il Derthona sconfitto 2-0 al ‘Sivori’ dalla capolista Sestri Levante, ma soprattutto si allontana dalla zona play-out portando a cinque i punti di vantaggio sul Pinerolo battuto 1-0 sul campo della Sanremese. Sentiamo il mister Stefano Turi. "E’ stata una partita tosta e difficile nella quale la squadra ha dimostrato maturità giocando bene in un terreno dal fondo insidioso che complicava la costruzione della manovra. Abbiamo saputo gestire la partita con pazienza ed applicazione difendoci bene segnando un bel gol e sfiorandone anche altri in varie occasioni. E’ una vittoria giusta e meritata per una squadra che sta continuando a crescere e a lavorare sempre meglio. Questi risultati sono il frutto di un lavoro che svolgiamo in settimana ed il nostro è un bel gruppo che sta facendo bene ed è in crescita e partita per partita dobbiamo cercare di mettere il meglio che abbiamo".

Fezzanese che cercherà di continuare la serie positiva anche nel prossimo turno dove giocherà alle ore 15 a Chieri che la segue ad una sola lunghezza.

Paolo Gaeta