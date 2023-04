Fezzanese, doppia rimonta Baudi e Mariotti a segno

Fezzanese

FEZZANESE: Salvalaggio, Nicolini L., Nicolini A. (61’ Cantatore), Brizzi (61’ Cecchetti), Andrei, De Martino, Fiori (61’ Toccafondi), Anich, Gabrielli, Baudi, Mariotti (90’ Lunghi). A disp. Paci, Stradini, Magistrelli, Caliò, Scarlino. All. Turi.

LIGORNA: Atzori, Scannapieco (75’ Gualtieri), Botta (67’ Abdelazim), Bacigalupo, Di Masi, Damonte, Gulli (77’ Rizzo), Dellepiane, Cericola, Gerbino (67’ Tassotti), Garbarino. A disp. Gragnoni, Lipani, Mancuso, Serra Sanchez, Mazzamuto. All. Roselli.

Arbitro: Rossini di Torino (assistenti Bertaina di Bra e Fumagallo di Novara).

Marcatori: 18’ Damonte, 29’ Cericola, 34’ Baudi, 65’ Mariotti.

SARZANA – Grande prova di carattere e d’orgoglio della Fezzanese che riesce a recuperare due gol di svantaggio al forte Ligorna. Termina 2-2 il derby ligure della 33ª giornata del girone A di serie D. La compagine del presidente Arnaldo Stradini fa così un passo deciso verso la salvezza confermandosi al nono posto con 8 punti di vantaggio dalla zona play-out a cinque giornate dalla fine. Partita che ha avuto due volti ben distinti, primo tempo di marca genovese e ripresa nella quale i fezzanoti, privi degli squalificati Selimi e Terminello, giocano meglio, grazie anche ai cambi apportati da mister Stefano Turi, sfiorando addirittura il successo.

La prima emozione al 7’ è ospite: lancio lungo di Botta per Cericola che va via in velocità e tira prontamente ma Salvalaggio è bravissimo a deviare, il più ad arrivare sulla palla è Andrei che respinge sulla linea. Al 18’ Ligorna in vantaggio: Gulli dal limite chiama Salvalaggio alla difficile deviazione. Dall’angolo seguente di Botta segna Damonte da sottomisura. Al 25’ provvidenziale respinta di Damonte su tiro a botta sicura di Baudi. Al 29’ il raddoppio di Cericola di testa su cross di Dellepiane. Al 31’ Gabrielli dal limite impegna Atzori. Al 34’ accorcia le distanze Baudi da sottomisura su cross di Mariotti che al 65’ sigla il 2-2 con un gran sinistro dal limite. Al 71’ ancora Mariotti manca la deviazione vincente, da due passi, su cross del neoentrato Cecchetti. Al 73’ bello spunto di Baudi con invitante palla non sfruttata dai compagni. Poco dopo al 74’ spettacolare rovesciata di Mariotti, su cross di Andrei, con palla che esce di poco. Al 76’ annullato gol a Mariotti per fuorigioco il quale riprende una respinta del portiere su tiro di Anich. All’83’ bella parata di Salvalaggio su gran tiro dI Abdelazim. All’89’ Anich dalla distanza impegna severamente Atzori.

Paolo Gaeta