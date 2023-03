Fezzanese conquista il terzo successo di fila

Fezzanese

3

Chisola

2

FEZZANESE: Andreoli M., Vignali, Jacob, Battini, Capasso (46’ Giampieri), Bruni, Magoni, Banti (71’ Mazza), Lunghi, Fiori, Roncarà (60’ Pisani - 86’ Moggia). A disp. Angrisani, Ferrari, Del Vigo, Giannini, Barabino. All. Rolla.

CHISOLA: Dora, Sparascio, Satta (71’ Piovan), Trimarchi, D’Alessandro, Bagnulo, Berutti (71’ Fregnan), De Fazio (86’ Molner), Luxardo (55’ Masciandaro), Caschetto, Finocchiaro (48’ Tomatis). A disp. Cecchetto, D’Anna, D’Avorio. All. Gnan.

Arbitro: Albanese (assistenti Atzei e Gardella) di Chiavari.

Marcatori: 28’ e 45’ Fiori, 33’ Caschetto, 39’ Luxardo, 68’ Lunghi.

PIEVE – Terza vittoria di fila della juniores nazionale della Fezzanese che batte 3-2 al ‘Pieroni’, al termine di una spettacolare partita, il Chisola portandosi così ad un solo punto dallo stesso. Fezzanoti in vantaggio al 28’ con Fiori su assist di Lunghi. Al 33’ un errore difensivo locale favorisce Caschetto che pareggia con un tiro dal limite. Al 39’ Luxardo, servito da Trimarchi, ribalta il risultato siglando il 2-1 piemontese in sospetta posizione di fuorigioco. Al 42’ Dora para in due tempi una conclusione dalla distanza di Roncarà. Al 44’ ancora Dora salva su Fiori che sigla il 2-2 al 45’ con una pregevole azione personale. Al 47’ e al 66’ Lunghi prima dal limite e poi da posizione ravvicinata impegna Dora. Al 51’ Fiori non trova la porta, da due passi, su cross del neoentrato Giampieri. Al 64’ sono provvidenziali due respinte degli ospiti su tiri consecutivi di Magoni e Pisani. Al 68’ il gol partita del 3-2 verde di Lunghi smarcato da Fiori. Al 75’ ancora Lunghi con un gran tiro al volo sfiora il montante. All’84’ Andreoli è attento su tiro di Fregnan. All’87’ Dora è bravo su tiro di Fiori. Al 94’ Caschetto coglie la traversa.

Paolo Gaeta