Fezzanese cerca a Legnano il punto della salvezza

La Fezzanese nella trentasettesima e penultima giornata del girone A di serie D cercherà di conquistare il punto che le consentirebbe di raggiungere la salvezza matematica oggi pomeriggio alle ore 15 sul difficile campo del Legnano sesto in classifica. La terna arbitrale designata vede come direttore di gara Quarà di Nichelino con assistenti Pizzonia di Bra e Merlina di Chivasso. La compagine del presidente Arnaldo Stradini è al decimo posto con cinque punti di vantaggio dalla zona play-out attualmente occupata dal Derthona. Piemontesi che negli scontri diretti coi i fezzanoti sono in svantaggio pertanto in caso di arrivo a pari punti si salverebbero i verdi che di conseguenza in queste due ultime giornate dovranno conquistare il pareggio salvezza.

Ragazzi di Stefano Turi che per raggiungere questo ambito traguardo dovranno pertanto giocare due partite nelle quali dovranno avere continuità di rendimento giocando concentrati, determinati e soprattutto attenti sul piano difensivo. Team di Fezzano che viene da due prestazioni casalinghe al ‘Miro Luperi’ di Sarzana nelle quali ha evidenziato alti e bassi infatti sia con il Gozzano che con il Sestri Levante ha disputato due splendidi primi tempi per poi calare nella ripresa. Nel primo caso subendo una clamorosa rimonta passando dal 3-0 al 3-3 e nel secondo non riuscendo a contenere le giocate dei sestresi che realizzavano tre reti dopo lo 0-0 della prima fase.

L’avversario odierno viene anch’esso da una sconfitta avendo perso 1-0 sul campo della pericolante Stresa e vorrà pertanto rifarsi e congedarsi dal suo pubblico nella maniera migliore. Partita pertanto che si annuncia molto complicata per la Fezzanese che nella gara d’andata al ‘Luperi’ riuscì a contenerli chiudendo sull’1-1.

In un campionato che si conferma sempre più complicato e combattuto visto l’equilibrio che regna tra le squadre divise da pochi punti che hanno fatto alzare notevolmente la media punteggio per raggiungere la salvezza.

Paolo Gaeta