Fezzanese batte Fossano e vede la salvezza

Una doppietta di Toccafondi lancia la Fezzanese verso la salvezza. Infatti la compagine del presidente Arnaldo Stradini batte 2-1 il fanalino di coda Fossano nell’anticipo del girone A della serie D del ‘Miro Luperi’ di Sarzana. Per i ragazzi di Stefano Turi è il settimo risultato utile consecutivo conquistando ben diciassette punti dei ventuno disponibili. Numeri importanti che dimostrano lo straordinario momento di forma che stanno attraversando i verdi. Partita comunque molto sofferta con gli ospiti che si sono resi pericolosi in diverse occasioni soprattutto nel primo tempo. Nella ripresa i fezzanoti sono riusciti a far valere la loro maggior qualità riuscendo a conquistare una preziosa vittoria che dovrebbe ulteriormente allontanarli dalla zona play-out in attesa che le rivali scendano in campo questo pomeriggio. Team di Fezzano, ieri privo di Brizzi, Tivegna, Scarlino e Stradini, che si schiera con un inedito 3-4-1-2 con il recupero di Cecchetti dopo un lungo infortunio. Piemontesimi che partono bene e al 12’ sono pericolosi con Alfiero che manca la deviazione vincente da sottomisura su bel cross di Fogliarino. Al 26’ un gran tiro di Malltezzi chiama Salvalaggio alla difficile parata. Due minuti dopo Chiavassa compie un autentico miracolo deviando sul palo una splendida punizione di Baudi. Al 33’ bella parata di Salvalaggio su perentorio colpo di testa di Malltezzi su cross di Fogliarino. Al 36’ Toccafondi cicca la palla da posizione favorevolissima splendidamente smarcato da Baudi. Al 42’ bello spunto di Fogliarino che si libera bene e calcia di poco sopra la traversa. Al 45’ Simonetta va via in velocità e in diagonale scheggia il palo.

Ad inizio ripresa al 46’ la svolta con il vantaggio fezzanese di Toccafondi il quale si libera in scioltezza di due avversari e segna con un preciso rasoterra. Al 51’ Mariotti si libera bene ma calcia alto da buona posizione. Al 54’ Anich, dopo scambio con Cecchetti, impegna Chiavassa. Poco dopo al 55’ De Martino, da pochi passi, mette alto su corner di Anich. Al 63’ Chiavassa para tiro dal limite di Baudi. Al 69’ Fogliarino, servito da Malltezzi, impegna Salvalaggio. Al 75’ ancora Salvalaggio è attento su conclusione dalla distanza di Alfiero. All’81’ il raddoppio di Toccafondi su assist del neoentrato Gabrielli. Accorcia le distanze l’altro subentrato Rodi all’83’ smarcato da Malltezzi. In chiusura l’appena entrato Cantatore in diagonale vede una grande parata di Chiavassa.

Paolo Gaeta