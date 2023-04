Fezzanese avanti di tre gol raggiunta dal Gozzano

Fezzanese

3

Gozzano

3

FEZZANESE: Paci, Nicolini L., Selimi, Anich (80’ Brizzi), Andrei, De Martino, Cecchetti (61’ Cantatore), Terminello (80’ Nicolini A.), Scarlino (61’ Stradini), Baudi (90’ Caliò), Mariotti. A disp. Azioni, Giulianelli, Toccafondi, Tivegna. All. Turi.

GOZZANO: Vagge, Gemelli, Cicagna, Rao, Pennati, Selleri (90’ Manga), Vono, Ferrari, Gasparoni (68’ Botta), Scarpa (56’ Marcaletti), Di Giovanni. A disp. Pallavicini, Turato, De Martiis, Pizzi, Gallotti, Molinari. All. Schettino.

Arbitro: Garbo di Monza (assistenti Zanichelli e Barlocco di Legnano).

Marcatori: 34’ Andrei, 44’ e 52’ (rig.) Baudi, 66’ e 70’ Vono, 76’ Selleri.

SARZANA – Nella 35ª giornata del girone A di serie D termina 3-3 una rocambolesca ed incredibile partita del ‘Miro Luperi’ tra Fezzanese e Gozzano. La compagine del presidente Arnaldo Stradini getta al vento una vittoria che appariva certa infatti per un’ora domina l’incontro portandosi sul 3-0 grazie a giocate in velocità in attacco andando a segno con Andrei e col bomber e capitano Baudi, ieri al rientro, autore di una doppietta. Ma nell’ultima mezz’ora i fezzanoti hanno un calo soprattutto mentale ed i piemontesi ne approfittano riuscendo a recuperare tre gol di svantaggio in soli dieci minuti. Grande pertanto il rammarico per i ragazzi di Stefano Turi, ieri privi di Salvalaggio e Gabrielli. Salvezza comunque che si avvicina lo stesso per i verdi in quanto a tre giornate dalla fine hanno otto punti di vantaggio dalla zona play-out ora occupata dal Derthona, pertanto avendo lo scontro diretto a favore basterà conquistare un solo punto per la permanenza matematica in serie D. Sblocca al 34’ Andrei da sottomisura su bel cross di Baudi. In precedenza al 27’ Mariotti, abilmente smarcato da Scarlino, spreca tirando sul portiere uscitogli incontro. Al 39’ e al 44’ Baudi prima calcia di poco a lato e poi raddoppia in entrambi i casi su pregevoli centri di Mariotti. Al 52’ il tris è ancora di Baudi che trasforma un rigore assegnato a causa di un fallo di Gasparoni in area su Andrei. Al 57’ grande parata di Paci su punizione di Vono. Al 66’ accorcia le distanze Vono che sfrutta un bel cross di Marcaletti. Al 70’ Vono fa doppietta con un gran tiro dalla distanza. Al 73’ Paci salva sul solitario Di Giovanni, scattato sul filo del fuorigioco, e sulla ribattuta calcia lo stesso Di Giovanni ma Leonardo Nicolini respinge sulla linea. Al 76’ il 3-3 di Selleri su assist di Vono. All’81’ bella parata di Paci su conclusione di Rao. All’87’ Cantatore fallisce una clamorosa occasione in contropiede quando era solo davanti al portiere.

Paolo Gaeta