Fezzanese, amaro congedo: 5 sberle dal Bra

FEZZANESE: Salvalaggio (64’ Azioni), Caliò (59’ Mariotti), Terminello, Brizzi (77’ Selimi), Andrei, De Martino, Fiori (64’ Nicolini A.), Anich, Gabrielli (59’ Cantatore), Baudi, Stradini. A disp. Magoni, Magistrelli, Cecchetti, Scarlino. All. Turi.

BRA: Tchokokam (63’ Favaro), Pautassi, Quitadamo, Tos, Dall’Olio, Gyimah, Menabò (66’ Balzo), Daqoune (50’ Mawete), Capellupo (72’ Luwana), Marchisone, Gerbino. A disp. Ujkaj, Pavesi, Bongiovanni, Bianchi, Gregori. All. Floris.

Arbitro: Guiotto di Schio (assistenti Pozzi di Varese e Cattaneo di Bergamo).

Marcatori: 20’, 38’ e 45’ Menabò; 40’ Marchisone, 84’ Pautassi.

Note: espulso al 74’ Andrei.

SARZANA – Finisce male il campionato per la Fezzanese che nell’ultima giornata del girone A di serie D perde con un netto 5-0 al ‘Miro Luperi’ di Sarzana con il forte Bra. La partita, come evidenzia il risultato, è stata dominata dai piemontesi che si sono confermati la squadra più in forma del momento, classificandosi al secondo posto agganciando la Sanremese bloccata sullo 0-0 a Stresa.

I fezzanoti, invece, scivolano al dodicesimo posto e forse scarichi mentalmente (avendo conseguito domenica scorsa la salvezza matematica) sono incappati in una giornata negativa: arriva così la terza sconfitta consecutiva e quarta nelle ultime cinque giornate. I ragazzi di Stefano Turi erano privi di Leonardo Nicolini, Toccafondi, Tivegna, Bukva e Paci con esordio in serie D del giovane, classe 2004, Azioni. Prima emozione all’11’ con Salvalaggio che respinge il tiro a botta sicura di Menabò e sulla ribattuta Marchisone calcia alto da due passi. Al 20’ lo stesso Menabò sblocca con un preciso diagonale. Al 22’ gran tiro dal limite di Gyimah che coglie la traversa. Al 25’ ancora Gyimah mette di poco a lato di testa. Al 28’ insidioso tiro dalla distanza di Baudi che sibila a lato. Al 38’ il raddoppio di Menabò da sottomisura su cross di Marchisone che al 40’ fa il tris in sospetta posizione di fuorigioco.

Al 45’ il poker di Menabò che fa tripletta approfittando di un errore di Terminello che manca la palla su cross di Marchisone. Al 51’ la Fezzanese reclama il rigore in quanto Quitadamo devia con un braccio in area un cross di Fiori. Poco dopo al 52’ Caliò calcia di poco a lato. Al 55’ Terminello spreca una ghiotta occasione di testa su cross di Andrei. Al 57’ Gyimah da posizione defilata colpisce il palo. Al 58’ Salvalaggio è bravo sul solitario Marchisone scattato in sospetto fuorigioco. Al 74’ verdi in dieci per l’espulsione di Andrei per doppia ammonizione. All’84’ il 5-0 di Pautassi su punizione. Al 91’ Mariotti impegna Favaro.

Paolo Gaeta