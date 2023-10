Fezzanese alla prova di maturità: "A Varese una trasferta difficile"

"La partita di Varese è una sfida molto delicata che andremo ad affrontare con la massima serenità e fiducia, consapevoli che avremo davanti una squadra in salute e di gran blasone. In settimana i ragazzi hanno lavorato con intensità e hanno voglia di riscatto dopo la sconfitta di mercoledì in Coppa Italia, cercando di proseguire con un risultato positivo il cammino in campionato". Con queste parole il vice allenatore della Fezzanese Massimiliano Leccese presenta la difficile partita che dovranno affrontare oggi pomeriggio alle ore 15 sul campo del Città di Varese nella nona giornata del girone A di serie D. La terna arbitrale designata vede come direttore di gara Galiffi di Alghero con assistenti Bensorte di Trapani e Giuliani di Barcellona Pozzo di Gotto. Compagine del presidente Arnaldo Stradini arriva alla trasferta lombarda reduce dalla brillante affermazione di domenica scorsa nella quale ha battuto per 2-1 al ‘Miro Luperi’ di Sarzana la vice capolista Asti. Grande la prestazione collettiva dei fezzanoti che gli ha permesso di salire al dodicesimo posto in classifica fuori dalla zona play-out. C’è grande fiducia in tutto l’ambiente verde di riuscire a conquistare un risultato positivo in un terreno prestigioso che ha conosciuto palcoscenici importanti nei professionisti compresa la serie A. I varesini attualmente sono quinti ma cercheranno di recuperare il divario che li separa dalla capolista Alcione Milano, dal Derthona e dall’Asti che sono le squadre che si giocheranno con loro la vittoria del campionato.

Proprio per preparare meglio questa difficile sfida mister Cristiano Rolla ha fatto riposare alcuni titolari nella gara di Coppa Italia di mercoledì scorso al ‘Luperi’, persa ingiustamente per 1-0 con il Vado. Malgrado le assenze il team di Fezzano, che ha fatto esordire il giovane classe 2005 Bracco, ha tenuto bene il campo perdendo soltanto a causa di un calcio di rigore e reclamandone due che ci potevano stare. Questo dimostra il buon momento di forma che stanno attraversando e fa ben sperare in vista della partita odierna.

Nel programma della giornata spicca il big match fra la capolista Alcione Milano e il Derthona prima inseguitrice: Albenga-Alba (arbitro Bissolo di Legnago), Alcione Milano-Derthona (Toro di Catania), Asti-Sanremese (Aronne di Roma), Borgosesia-Pinerolo (Spinelli di Cuneo), Bra-Chisola (Calcolari di Albenga), Lavagnese-Gozzano (Barbetti di Arezzo), Ticino-Ligorna (Nuckchedy di Caltanissetta), Vado-Pontdonnaz (Salvatori di Macerata), Vogherese-Chieri (Laganaro di Genova).

Classifica dopo 8 giornate: Alcione Milano 19 punti; Derthona, Chisola 16; Asti 14; Albenga, Varese 13; Vado 12; Rg Ticino, Sanremese, Borgosesia, Pinerolo 11; Fezzanese, Vogherese 10; Alba, Ligorna, Bra, Gozzano 8; Lavagnese 7; Chieri 6; Pontdonnaz 5.

Paolo Gaeta