Ferrer o Zurkowski sulla fascia destra

Ieri pomeriggio gli Aquilotti hanno ripreso la preparazione in vista dello spareggio di domenica a Reggio Emilia. Mister Semplici non potrà contare sugli infortunati Bastoni, Holm, Caldara, Moutinho, Beck e sugli squalificati Gyasi e Amian. Assenze pesanti, che costringeranno il tecnico a rivedere la formazione iniziale. Anche Ekdal e Agudelo non sono al meglio, si spera nel recupero di Maldini quanto meno per la panchina. Tornerà abile e arruolato il portiere Dragowski. L’urgenza maggiore riguarderà il ruolo di quinto di destra, visto la contemporanea mancanza di Amian e Gyasi. Il sostituto naturale è Ferrer che in questo campionato è stato utilizzato pochissimo sia da Gotti che da Semplici: solo cinque apparizioni per lui per un totale di 131 minuti di gioco. L’alternativa a Ferrer è il dirottamento di Zurkowski nel ruolo.

Fabio Bernardini