"Ex La Spezia: avvistati Kiwior e Spalletti in riva al Golfo"

Jakub Kiwior (nella foto) a Spezia... in vacanza. L’ex difensore aquilotto, ceduto nel gennaio scorso dal club bianco all’Arsenal per la cifra record di venticinque milioni di euro, è stato avvistato nel weekend in città, a Lerici e a Porto Venere. Sul suo profilo Instagram sono rimbalzate le immagini di lui e sua moglie in passeggiata Morin e in un noto ristorante cittadino impegnato a gustare un succulento piatto di panigacci. Spezia non si dimentica per il Nazionale polacco, non solo per le sue 43 presenze in maglia bianca che gli valsero, grazie all’intuizione dell’ex trainer Thiago Motta, una crescita fondamentale per la carriera, ma anche per i posti spettacolari che il Golfo ostenta e la gente che lo ha sempre accolto molto bene. E a proposito di rimpatriate in terra spezzina, non è certo passata inosservata la presenza dell’ex capitano dello Spezia Luciano Spalletti a Pugliola alla sagra del muscolo. Il fresco ex mister del Napoli si è concesso agli scatti ricordo dei tanti spezzini presenti.

Fabio Bernardini