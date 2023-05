Esposito e Bourabia steccano a centrocampo Amian crea occasioni, Verde dà vivacità

DRAGOWSKI 6: due tiri due gol sui quali può poco o nulla.

AMIAN 6,5: poche concessioni a Okereke e Valeri, costante il suo apporto in fase offensiva. Mani nei capelli per il suo pallonetto deviato miracolosamente in angolo da Carnesecchi, innesta l’azione del possibile pareggio ma la conclusione di Shomurodov si perde sul montante.

WISNIEWSKI 6: è decisivo nello sventare un contropiede pericolosissimo della Cremonese, sfortunato nella chiusura su Ciofani con la sfera che rimpalla su Ampadu. Si vede anche dalla trequarti in su: splendido l’assist a smarcare Amian davanti al portiere, urlo strozzato in gola per il suo colpo di testa a botta sicura che Carnesecchi riesce incredibilmente a respingere.

AMPADU 5,5: sfortunatissimo ma anche poco reattivo nell’impattare la chiusura di Wisniewski, con il passaggio involontario a Ciofani per il gol del vantaggio cremonese. Ci mette una pezza sul tiro a botta sicura di Benassi.

NIKOLAOU 6: dirottato sulla corsia sinistra si destreggia discretamente anche se non brilla particolarmente in fase di impostazione (53’ RECA 5: si perde completamente Vasquez per il gol del due a zero grigiorosso).

EKDAL 6: lavoro oscuro, senza fronzoli, a riciclare palloni per far ripartire la manovra aquilotta, ricercando triangolazioni interessanti tra le linee. Geniale il suo velo a servire Shomurodov, si vede respingere da Lochoshvili un tiro destinato all’angolino, per poi perdere l’attimo vincente sul suggerimento di Verde.

ESPOSITO 5: occupa la posizione nevralgica del campo, è dunque scontato richiedere da lui più di inventiva nelle giocate piuttosto che i tanti servizi in orizzontale o all’indietro. Nel taccuino solo lo spiovente da calcio d’angolo a cercare la testa di Wisniewski (78’ KOVALENKO s.v.).

BOURABIA 5,5: poche intuizioni degne della sua classe, tanta la corsa in fase di interdizione (53’ NZOLA 5: si divora incredibilmente il gol del pareggio calciando malamente sul fondo da posizione ultra favorevole. Non concretizza nel finale un’altra occasione).

AGUDELO 5,5: prova a insinuarsi nei varchi avversari non trovando però lo sbocco vincente o il suggerimento decisivo. Ammonito, salterà il match contro il Milan (78’ CIPOT s.v.).

SHOMURODOV 5,5: non trascendentale il suo apporto, imprecazioni a non finire per il suo destro che impatta sulla traversa a Carnesecchi battuto.

GYASI 6: un pendolino che si sacrifica tra costanti ripiegamenti difensivi e percussioni in profondità. Ci prova con un fendente respinto da Carnesecchi (61’ VERDE 6: porta vivacità e tecnica, pregevoli gli assist per Reca e Ekdal).

ALL. SEMPLICI 5,5: la sua squadra disputa una discreta prestazione ma perde l’ennesima partita (ben sette le occasioni gol non concretizzate) al netto dei consueti e gravi errori dei singoli nelle due fasi e di un organico deficitario. Anche la Dea bendata pare aver voltato completamente le spalle ai colori bianchi: ennesimo infortunio a Bastoni nel riscaldamento, rimpallo sfortunatissimo in occasione del gol di Ciofani, traversa che vibra ancora ora sul tiro di Shomurodov. La terza sconfitta consecutiva spalanca le porte di una crisi, la vittoria manca da ben otto giornate e il calendario non aiuta.

ARBITRO GUIDA 7: direzione di gara attenta e sicura, senza particolari sbavature.

Fabio Bernardini