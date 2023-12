Esordio casalingo per il Lerici Sport nella serie B 20232024: questo pomeriggio alle 15, i ragazzi di coach Sellaroli affronteranno nel campo amico della piscina "Mori" della Spezia l’Aragno Rivarolesi, forti della vittoria in esterna contro il Perugia di sabato scorso. Coach Sellaroli mette in guardia i suoi sul valore degli avversari, che come i Coccodrilli hanno portato a casa i tre punti al debutto, con il successo interno sul Rapallo. "L’Aragno è una squadra molto forte – sottolinea nel pregara il tecnico –, l’anno scorso ha sfiorato la finale per andare in serie A2, questa stagione ha completato la rosa con diversi innesti di grande valore". Sul fronte interno, il clima è disteso e dopo l’allenamento di ieri mattina, la squadra è pronta per l’appuntamento. "Noi stiamo lavorando molto bene, faremo di tutto per dare continuità ai risultati che aumenterebbe il buon lavoro fatto fino ad oggi, a livello di impegno e di squadra". L’obiettivo, quindi, è fare il bis della vittoria e, per i ragazzi del presidente Sammartano, il sostegno del pubblico di casa, chiamato a fare l’ottavo uomo in campo.

C.T.