Esami per Dragowski Atteso oggi l’esito

Questa mattina si saprà se Dragowski sarà in porta a Udine oppure no. Ieri il polacco non accusava alcun dolore all’inguine, ma solo la risonanza magnetica cui si è sottoposto nel tardo pomeriggio svelerà la presenza o meno di lesioni. Zurkowski ha ripreso lunedì a correre a Follo, effettuerà allenamenti individuali per circa dieci giorni al termine dei quali, se tutto andrà per il verso giusto, riprenderà a lavorare con il gruppo. Il centrocampista polacco ha giocato solo 7’ a Torino, è indubbio che nell’economia della squadra la sua assenza è pesantissima visto che dalle sue giocate sarebbero dovuti arrivare input di qualità. Anche Holm , alle prese con un fastidio all’adduttore alto, non sarà disponibile per altre due settimane; stesso discorso per Zoet e Bastoni. In ripresa Moutinho, è tornato in gruppo Sala.

F.B.