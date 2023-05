Erpen trascina la ’Forza’

Forza e Coraggio

3

Sestrese

1

FORZA E CORAGGIO: Mazzini, D’Imporzano, Giannoccari (49’ Piazza), Benassi (78’ Cenderello), Zambarda, Natale, Cuccolo, Ratti. Verona (18’ Tonelli N. - 89’ Dandu), Erpen (82’ Cerchi), Shqypi. A disp. Biagioni, Milone, Tornari, Arena. All. Gatti.

SESTRESE: Cannavò, Lanza (55’ Caramello), Palmisano (88’ Bertola), Bazzurro (81’ Revello), Ansaldo, Padovan, Montemagno, Zanoli (66’ Marino), Mura, Sighieri (69’ Sakhi), Ivaldi. A disp. Parise, Audel, Cappadona, Fazzi. All. Catania.

Arbitro: Caresia di Trento (assistenti Cantoni e Bordone di Chiavari).

Marcatori: 26’ e 58’ Erpen (rig.), 30’ Cuccolo, 46’ Sighieri (rig.).

LE GRAZIE – Nella penultima giornata di Eccellenza la Forza e Coraggio batte 3-1 al ‘Colombo’ di Beverino la Sestrese e sale al quarto posto. L’equipe di Andrea Gatti scavalca infatti di una lunghezza l’Imperia, che pareggia 3-3 sul campo della capolista Albenga. La Sestrese resta invece al terz’ultimo posto e vede aumentare il proprio divario dalle squadre che la precedono. Già al 14’ padroni di casa pericolosi con Shqypi che di testa, su corner di Erpen, mette fuori di poco. Due minuti dopo Erpen direttamente dal corner colpisce il palo. Al 23’ è bravo Mazzini su punizione di Padovan. Al 26’ graziotti in vantaggio con Erpen su rigore assegnato a causa di un fallo in area di Cannavò su Natale che gli aveva rubato palla. Al 28’ Montemagno impegna Mazzini. Poco dopo al 29’ Zanoli dal limite calcia di poco fuori.

Passa un minuto soltanto e Cuccolo raddoppia di testa riprendendo una respinta di Cannavò su precedente tiro del neo entrato Niccolò Tonelli. Al 46’ accorcia le distanze Sighieri su rigore per fallo di Benassi in area sullo stesso Sighieri. Al 48’ Mura spreca una ghiotta occasione, da due passi, su assist di Bazzurro. Al 58’ il tris di Erpen che fa doppietta trasformando un altro rigore in quanto Caramello commette fallo in area su Shqypi. Al 67’ bella parata di Mazzini su perentorio colpo di testa ravvicinato di Mura. Al 79’ miracolosa parata di Cannavò su tiro ravvicinato Shqypi. All’87’ ancora Mazzini è attento su gran tiro del neoentrato Sakhi. Al 92’ tiro a girare di Ivaldi che esce di poco. P.G.