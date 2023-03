Emozioni di coppa a Sarzana Arriva la corazzata Trissino

Qualche giorno fa c’è stato il passaggio di consegne. La Coppa Italia conquistata un anno fa dall’Hockey Sarzana Gamma Innovation è infatti passata al Trissino che ha vinto la finalissima contro il Lodi aggiungendo così il secondo trofeo stagionale alla bacheca. Dopo la Supercoppa Italiana conquistata a settembre, ironia della sorte sempre contro i sarzanesi è arrivata la coppa tricolore ma gli obiettivi dei veneti sono ancora tantissimi in Italia e in Europa. La sfida infinita tra i rossoneri e il Trissino però prosegue questa sera nella notte di Champions League, nel derby italiano del raggruppamento che vede in corsa anche Porto e gli spagnoli del Noja. E tra un paio di settimane arriverà un nuovo appuntamento nell’ultima gara della stagione regolare di campionato e chissà, magari anche un altro alle finali scudetto.

Nella principale competizione europea l’Hockey Sarzana Gamma Innovation è ormai ai titoli di coda non potendo più lottare per la qualificazione ma proverà a essere giudice della volata decisiva, partendo proprio dal confronto in programma questa sera alle 21 al "Vecchio Mercato" di piazza Terzi. Il palazzetto si vestirà di rossonero e presenterà il tutto esaurito per il match contro la capolista del campionato di serie A1 guidata da Alessandro Bertolucci che proprio dalla panchina sarzanese ha intrapreso una scalata che lo ha portato alla guida della Nazionale oltre che del Trissino con il quale è diventato campione d’Italia. Ci sarà il tutto esaurito per la sfida di ritorno, compresa una buona rappresentanza proveniente da Trissino. Il principale obiettivo è regalare agli sportivi una serata da Sarzana, fatta di cuore e carattere. La leggerezza di un risultato non obbligatorio potrebbe essere l’alleato in più per i ragazzi del tecnico Paolo De Rinaldis. "Abbiamo cercato di onorare questa fantastica competizione - spiega l’allenatore - e con orgoglio affronteremo anche questo avversario che in questa stagione ci ha già sconfitto in quattro occasioni. Noi non abbiamo l’obiettivo del risultato finalizzato alla classifica vogliamo crescere ancora per prepararci al meglio per le ultime gare di campionato tra cui quella con il Forte dei Marmi che sarà decisiva per la nostra posizione nella stagione regolare del campionato. Questo non toglie nulla all’importanza della partita, visto che abbiamo di fronte il Trissino super campione".

L’Hockey Sarzana Gamma Innovation attualmente è al terzo posto in classifica del campionato di serie A1 e l’obiettivo è proprio quello di difenderlo per i play off ai quali è già qualificato senza il rischio dei preliminari. Si gioca alle 21 al "Vecchio Mercato" arbitrano Ruben Fernandes e Daniel Villar entrambi della Federazione Spagnola.

Massimo Merluzzi