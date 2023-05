Eccellenza, Erpen e Cuccolo trascinano la Forza e Coraggio

Va in archivio fra luci ed ombre la 33ª e penultima giornata di Eccellenza. La Forza e Coraggio ha battuto per 3-1 al ‘Colombo’ di Beverino la Sestrese mentre il Canaletto Sepor esce sconfitto con un netto 4-0 da Busalla. I graziotti con questa vittoria salgono al quarto posto scavalcando di una lunghezza l’Imperia, che pareggia 3-3 ad Albenga. Le furie rosse giocano una grande partita realizzando tre reti, due a firma di Erpen e una di Cuccolo, due dei maggiori protagonisti di questa stagione della squadra assieme a Zambarda ed al bomber Verona. Per la ’Forza’ è il sesto risultato utile consecutivo con tre vittorie e tre pareggi, che evidenziano l’ottimo momento di forma. Era l’ultima partita casalinga per l’equipe di Andrea Gatti che nel turno di chiusura sarà di scena a Rapallo. Un campionato di prim’ordine per la squadra delle Grazie, neopromossa all’esordio assoluto nella massima categoria regionale.

Il Canaletto invece incappa nell’ennesima sconfitta stagionale, la 23ª in 33 partite disputate. I gialloblù spezzini restano così all’ultimo posto e sono retrocessi matematicamente in Promozione ormai da tempo. Negli ultimi match in campo tanti giovani per giudicare il loro valore in vista del prossimo campionato, dove potranno recitare il ruolo di protagonisti. Nell’ultima giornata in programma domenica prossima, il team di Massimo Plicanti si congederà dal pubblico nel match al ’Tanca’ contro l’Arenzano.

P.G.