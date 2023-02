E’ una super Trading Novi deve arrendersi

NPSG TRADING LOGISTIC

3

PALLAVOLO NOVI

0

NPSG TRADING LOGISTIC: Mandoloni 3, Vaquer 13, Moretti 6, Cormio 13, Lanzoni 10, Marini 16, liberi De Muro e Briata; n.e. Figini, Bonati, Borrello, Pierro, Anghinetti. All. Parisi L. Vice All.. Pala E.

PALLAVOLO NOVI: Giovannelli J. 5, Volpara M. 1, Volpara D. 1, Tambussi D., Moro S. 11 Mangini 3, Cappettini 5, Repetto 8, Formaggio 1, Quaglieri e Bonvini liberi; n.e. Trombini, Giovanelli L., Moro L., Tambussi G. All. Quaglieri G. Vice All. Repetto A.

Arbitri: Ancona e Bosio

Parziali set: 25-14; 25-19; 25-18

LA SPEZIA – Ottima affermazione della Npsg Trading Logistic che al termine di una gara brillante e di alto livello rifilano alla Pallavolo Novi un secco 3-0. Alla vigilia il match appariva tutt’altro che scontato, considerato il buon valore tecnico degli avversari, la presenza di un atleta del calibro di Stefano Moro, non al meglio, però, fisicamente, e il disperato bisogno di punti della formazione novese in piena lotta per non retrocedere. Nulla di tutto questo si è visto perché cancellato da una prestazione esaltante dei ragazzi di Parisi entranti in campo con il giusto piglio. Il servizio devastante ha messo in enorme difficoltà la ricezione dei piemontesi, nonostante la buona prova del libero Quaglieri. La ricezione precisa e con percentuali altissime (Briata 82%, totale di squadra oltre il 60%), la distribuzione che ha messo quasi sempre gli attaccanti nella condizione migliore per andare a terra ed un muro sempre presente ben correlato alla difesa hanno fatto la differenza. Note di merito per Vaquer, bravissimo a muro ed in attacco, e per Marini autore di 16 punti e sulla strada giusta per tornare quel giocatore che in casa biancazzurra ben conoscono. Da sottolineare anche l’affiatamento fra i due liberi utilizzati separatamente in ricezione (Briata) e difesa (De Muro).

Risultati. Acqui-Albisola 3-1, Chieri-Alba 0-3, Ongina-Sant’Anna Torino 3-0, Cus Genova-Alto Canavese 1-3, Parella Torino-Ciriè 3-2, Zephyr-Colombo 3-1. Classifica. Acqui 40, Alto Canavese 39, Ongina 38, Ciriè 33, Npsg Spezia 28, Parella, Alba 27, Sant’Anna 20, Zephyr 19, Cus Genova 17, Novi, Colombo 15, Chieri 12, Albisola 6.

Nella foto: la festa del Npsg a fine partita con giocatori e... famiglie