"E’ una partita importante ma non decisiva"

La prima novità è stata la riapertura degli allenamenti della squadra al pubblico, salutata da duemila appassionati sugli spalti del Picco: con che frequenza dipenderà da molti fattori, soprattutto l’andamento in campionato, ma sicuramente quello dell’altro pomeriggio non resterà un caso isolato. L’altra novità è la decisione (vedi anche molte partite che si giocheranno di venerdì) di anticipare la conferenza stampa non alla vigilia del match ma due giorni prima. Semplici ha già conquistato un po’ tutti, giocatori, pubblico e addetti ai lavori, grazie alla sua semplicità nei rapporti umani. Obiettivo, tutti uniti per raggiungere l’obiettivo salvezza.

Mister, a Udine ha avuto le giuste risposte?

"Si, sono molto soddisfatto della prestazione e anche del risultato. La cosa che maggiormente mi ha colpito è stata la personalità con cui abbiamo affrontato una ottima squadra con individualità importanti. Tutti i ragazzi fin dal mio arrivo, hanno dimostrato disponibilità e serietà nel seguirmi: questo ha facilitato molto. A Udine abbiamo cercato di fare la gara, abbiamo avuto l’occasione di raddoppiare e non ci siamo mai disuniti dopo lo svantaggio, nel cercare di recuperare. Insomma il giusto atteggiamento".

Allenamento a porte aperte e gran risposta dei tifosi: se lo aspettava?

"La risposta è stata oltre le previsioni, mi ha fatto piacere che la società abbia accettato questa idea. L’apporto dei tifosi sarà fondamentale nel perseguire il risultato. Le gare al Picco saranno decisive per conquistare i punti salvezza".

Ora Spezia-Verona: c’è il rischio di caricare troppo l’ambiente?

"Sarà una gara importante, ma non è l’ultima e non sarà decisiva. Affronteremo una squadra in ripresa, che gioca bene, pressa e riparte. Dovremo stare attenti, ma siamo consapevoli della nostra forza e del fatto di giocarein casa. Ci vorranno la giusta attenzione e determinazione, ma la squadra è vogliosa di fare bene".

Cosa bisognerà non fare domenica?

"Dovremo essere sempre in partita, ci saranno momenti anche in cui dovremo soffrire e quindi sarà necessaria la disponibilità e l’umiltà di tutti. Anche noi abbiamo tanti giocatori di qualità e dovremo metterli in condizione di giocare più vicini alla porta avversaria e creare problemi. Ne abbiamo la possibilità. Dovremo giocare a mente libera e sereni".

Due calciatori, Agudelo e Zurkoski, potranno diventare l’ago della bilancia. E Agudelo è alternativa a Shomurodov?

"Di Zurkoski sappiamo quello che potrà dare: è da poco con noi, ma diventerà utilissimo. Agudelo e in un ottimo momento, non credo sia un dualismo con Eldor, ma vediamo nella mia idea di farli coesistere".

Torniamo alla partita col Verona: che gara sarà?

"Difficile per la forza di un avversario, con un Dna importante, ma che a sua volta dovrà preoccupare dello Spezia. Ripeto, sfida non decisiva, ma soprattutto psicologicamente, chi avrà la meglio otterrà grandi benefici"

Modulo confermato 4-3-3?

"Più dei numeri contano altre cose: l’occupazione degli spazi, l’aggressività e la voglia di andare ad attaccare i portatori di palla e ripartire. Noi e il Verona abbiamo queste caratteristiche. Ho una rosa importante e starà a giocatori darmi indicazioni sulle scelte. Potremo confermare il 4-3-3 o metterci ‘a specchio’ con il Verona. In ogni caso abbiamo gli interpreti giusti anche da utilizzare in corsa".

Marco Zanotti