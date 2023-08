È ufficiale. È arrivato Lukas Mühl Rinforzerà la difesa della squadra

Con l’arrivo del tedesco Lukas Muhl, il cui ingaggio biennale è stato ufficialmente comunicato ieri, lo Spezia ha sistemato una delle lacune che si era manifestata dopo il grave infortunio di Wisniewski, andando a rinforzare il centro della difesa con un giocatore giovane (26 anni) ma allo stesso tempo di buona esperienza, avendo militato per cinque stagioni nel Norimberga e nelle ultime due nell’Austria Vienna, trovando sempre ampio minutaggio e anche qualche presenza nelle coppe europee. A un primo impatto apparso in buona forma, i preparatori contano di metterlo nelle mani di Alvini in piena efficienza per l’inizio del campionato a Bolzano contro il Sudtirol. In entrata, l’obiettivo si sposta su un altro difensore centrale, con Diakite che piace ma costa troppo e altri profili che via via saranno valutati, con un occhio all’anagrafe: si vuole esperienza ma anche piena efficienza atletica, sui 26-28 anni. Occorre anche sfoltire, con il tecnico che sta dando indicazioni piuttosto chiare dai convocati nelle varie amichevoli: in questo senso un’ulteriore conferma ci sarà domenica mattina all’aeroporto di Pisa, dove la squadra si imbarcherà per Palma di Maiorca per affrontare la squadra locale, militante in massima serie spagnola. Chi non sarà sul volo sarà di fatto in lista di uscita, ma qualcuno è già entrato negli esuberi non partecipando alla trasferta di Wolfsburg. Parliamo ad esempio di Sanca, Strelec e Bourabia, che sono tra i tanti destinati ad andare via. Le valutazioni andranno fatte anche con la carta di identità in mano, in quanto lo Spezia potrà iscrivere nella lista A solo diciotto giocatori sopra i 23 anni, ai quali potrà aggiungere Bastoni, "bandiera" in quanto prodotto del settore giovanile. Al momento in questa lista ci sono i portieri Zoet e Dragowski, i difensori centrali Nikolaou, Muhl e Hristov, i terzini Reca, Moutinho, Amian e Ferrer, i centrocampisti Bourabia, Ekdal, Bandinelli, Zurkowski, Cassata e Sala, gli attaccanti Antonucci, Verde, Sanca e Nzola. Già così siamo fuori di uno, senza contare giocatori palesemente fuori dal progetto come Nguiamba.

Qualcuno deve partire per lasciare spazio ad altri innesti, in primis quello di un altro difensore centrale. Ma anche tra i giovani under 23, schierabili in lista B senza limitazioni, bisognerà scremare. Bertola appare favorito a rimanere sul pari ruolo Serpe, che invece dovrebbe andare in prestito così come Pietra e Candelari. Quelli che per pesantezza di contratti e mancanza di mercato avranno più difficoltà ad essere piazzati sono Nguiamba e Sher, due operazioni rivelatesi fallimentari sotto tutti gli aspetti. Dalla prossima settimana dovrà necessariamente muoversi qualcosa.

Mirco Giorgi