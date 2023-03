E’ rigore. Anzi, no Magra Azzurri ko fra le polemiche

vallescRIVIA

4

magra azzurri

2

VALLESCRIVIA: Roveri, Tavella, Bricchi, Zanovella, Watara, Cardini, Bortolai (70’ Morando), Leto, Liguori (70’ Baldi), Fassone, Filippone (65’ Mazzolini). All. Cannistrà

MAGRA AZZURRI: Neri, Pizziconi, Lertola, Bertano, Bernieri, Masi (70’ Bourame), Cariati, Bedini, Valletta (80’ Pellegri), Giannini, Ballani. All. Leone.

Arbitro: Magaglio di Imperia (assistenti Galante e Cocco di Genova)

Marcatori: 20’ e 35’ Valletta, 25’ e 86’ Fassone, 65’ Watara, 92’ Mazzolini

RONCO SCRIVIA – La beffa arriva nel finale. Ma prima dell’uno-due in pochi minuti che decreta la sconfittil Magra Azzurri reclama per un calcio di rigore, sul 2 a 2, che invece dopo un momento di incertezza l’arbitro su segnalazione dell’assistente non assegna e così nel finale il Vallescrivia insacca altre due reti. Il Magra Azzurri sblocca la gara al 20’ con un colpo di testa di Valletta imbeccato da Bedini ma da fuori area Fassone trova il pareggio. Al 35’ Valletta con un gran tiro al volo porta nuovamente in vantaggio i santostefanesi. Al 65’ il Vallescrivia pareggia ancora con un colpo di testa di Watara ma nel finale accade di tutto. L’arbitro fischia il rigore per i santostefanesi ma richiamato dall’assistente torna sui suoi passi infiammando il nervosismo. Nel finale Fassone firma il 3 a 2 e Mazzolini nel recupero completa la quaterna.