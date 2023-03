E pensare... che si saremmo accontentati del pari

Le cose accadono quando meno te lo aspetti. Alzi la mano, dopo il primo tempo di estrema sofferenza, chi si sarebbe aspettato una vittoria dello Spezia contro l’Inter. Il calcio è bello anche per questo, ci vuole un po’ di fortuna (ricordate lo ’stellone’ di Motta?), ma pure i meriti e in questo mister Semplici è stato molto bravo a ridisegnare la squadra dopo l’intervallo. Saremmo già stati soddisfatti di conservate il pareggio ed ecco che invece il banco ha pagato il triplo della posta. La sliding door? Il gol di Lautaro annullato per un fuorigioco millimetrico di Lukaku a inizio ripresa. Il Var che a Udine aveva tolto con il tacco galeotto di Ampadu, questa volta ha restituito. E lo Spezia ha avuto il merito di saper riscrivere il copione.

Massimo Benedetti