E pensare che poteva arrivare anche la vittoria

Massimo

Benedetti

Questa volta il Franchi non è tabù e Italiano non fa 10 (vittorie consecutive). Anzi, se Shomurodov avesse segnato al 90’ un gol molto più facile di quello di domenica scorsa contro la Salernitana, ci poteva scappare il colpaccio. L’uzbeko ha chiesto scusa per l’errore. Sarebbe stato troppo la vittoria dello Spezia? E’ vero che i viola hanno colpito un palo con Brekalo, costretto Dragowski a una grande parata (l’unica, però) su punizione di Biraghi e sfiorato il gol con Jovic. Ma nel calcio vale tutto, pensiamo a quanti punti lo Spezia ha perso nei finali di partita, anche al di là dei propri demeriti. Il pareggio di Firenze è importante sia per la classifica che per il morale, nonostante il clamoroso ’regalo’ di Consigli al Verona che lascia increduli. Semplici ha letto bene la partita, non aveva Agudelo che sarebbe stato utilissimo e ha fatto i cambi quando necessari. Lo Spezia non ha rubato proprio nulla. Il 65 per cento di possesso palla dei viola, non si è infatti concretizzato con tante occasioni da gol e quelle che sono arrivate, hanno il ’peccato originale’ della complicità degli aquilotti. Il gol del vantaggio della Fiorentina è figlio sì di una sfortunata deviazione di Wisniewski (buona nel complesso la sua prova), ma dopo un’errata ripartenza dal basso con Biraghi che ha anticipato Gyasi e ha trovato la difesa impreparata. Proprio la costruzione dal basso ha rischiato di costare cara alle Aquile, anche il palo di Brekalo infatti è arrivato da una palla persa. Ci si è messo poi anche l’arbitro Dionisi a complicare il pomeriggio col ’pericolo giallo’: ha ammonito solo i calciatori dello Spezia (del tutto inventato il cartellino a Gyasi ’suggeritogli’ dall’assistente Gualtieri). Anche i 7’ di recupero sono sembrati troppi. Ma stavolta non c’è stata la beffa finale. Buona Pasqua a tutti.