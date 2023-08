E’ la terza vittoria di prestigio per lo Spezia Ko il Wolfsburg, squadra della Bundesliga

WOLFSBURG

1

SPEZIA

2

WOLFSBURG (4-3-3): Pervan; Baku (46’ Fischer), Lacroix (46’ Bornauw), Van De Ven (46’ Zesiger), Cozza; Svanberg (46’ Arnold), Vranckx, Gerhardt (46’ Franjic); Cerny (46’ Wimmer), Wind (46’ Pejcinovic), Kanminski (46’ Thiago Tomas) (A disposizione: Casteels, Klinger; Kirchmayr, Jerz, Paredes, Ambros, Philipp, Nmecha). All. Kovac

SPEZIA (4-3-3): Dragowski (46’ Zoet, 75’ Zovko); Amian (46’ Holm), Nikolaou (60’ Ferrer), Bertola (60’ Sala), Reca (46’ Bastoni, 75’ Serpe); Bandinelli (60’ Kouda), S. Esposito (60’ Ekdal), Zurkowski (46’ Cassata); Antonucci (46’ Candelari), Moro (46’ P. Esposito, 75’ Pietra), Cipot (46’ Krollis). All. Alvini

Arbitro: Felix Prigan. Assistenti: Hutmacher e Wike

Marcatori: 9’ Wind, 55’ Krollis, 72’ P. Esposito

Note: ammoniti Cipot e S. Esposito

LO SPEZIA coglie il terzo successo di prestigio della sua fantastica estate contro il Wolfsburg, squadra della parte sinistra della Bundesliga. Alvini inserisce l’ultimo arrivato Antonucci, ma deve rinunciare poco prima del via a Verde, al suo posto Cipot. I tedeschi passano alla prima iniziativa: l’ex bolognese Svamberg mette in mezzo per Wind, che fa valere la sua stazza di fronte all’inesperienza di Bertola. Lo Spezia non fa una piega, crede nei suoi concetti e rende dura la vita ai suoi più titolati avversari. Piace la ricerca del pressing alto, a volte altissimo, forse inaspettato, che non consente più ai padroni di casa di trovare con facilità la porta spezzina. In fase di possesso, gli Aquilotti ci provano appena possono: al 23’ Antonucci verticalizza per Moro, che non ci arriva per un soffio; al 25’ Cipot conclude alto, un minuto dopo è bravo Reca a stoppare l’ex milanista Vranckx. Ma lo Spezia insiste, con Cipot che al 30’ serve Moro, ribattuto in corner; al 31’ Zurkowski chiede un rigore per un intervento un po’ dubbio di Lacroix, al 36’ Amian crossa per la rovesciata di Moro, fuori ma con grande personalità. Il tempo si chiude con una bella incursione di Zurkosky e con l’ammonizione di Cipot, che reagisce dopo un netto fallo a favore non fischiatogli. Nella ripresa squadre rivoluzionate, i rincalzi del Wolfsburg partono forte: Zoet salva su Thiago Tomas al 4’, Arnold colpisce la traversa su punizione al 9’. Ma nel momento migliore dei tedeschi, arriva il pareggio dello Spezia: da corner, Pio Esposito fa da torre per Krollis, che insacca di testa sul filo del fuorigioco. Il gol dà morale agli Aquilotti, che si gettano avanti con grande intraprendenza, fino a cogliere meritatamente il raddoppio al 26’con Pio Esposito, che da centro area raccoglie uno splendido cross di Cassata e colpisce di testa non lasciando scampo al portiere. Nel finale lo Spezia amministra senza particolari affanni, cerca persino il terzo gol e porta a casa uno scalpo veramente prestigioso.

Mirco Giorgi