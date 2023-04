E’ il terzo pareggio in rimonta con Semplici

Lo Spezia torna da Firenze con un gran punto, dal peso specifico immenso. Anzi, c’è un bel po’ di rammarico nel finale, con Shomurodov che si divora un’occasione colossale. Sarebbe stato troppo, visto l’andamento della partita, con i viola in pressione costante, anche se non particolarmente pericolosa. E’ stata una grande prestazione di sacrificio, da squadra che sa soffrire. Che con Semplici l’aria sia decisamente cambiata lo dimostrano due dati: una sola sconfitta e ben tre pareggi in rimonta nelle sei partite della sua gestione. Considerato anche che ieri la panchina a disposizione era molto corta, il tecnico fiorentino sta realizzando un piccolo capolavoro, con il traguardo che da ieri sera si avvicina di un bel po’. Come un farmacista, Semplici usa il bilancino negli inserimenti e stavolta offre una chance a Wisniewski: il centrale polacco lo ripaga con una grande prestazione, soprattutto quando usa la sciabola anziché il fioretto (l’unica volta che lo fa, per poco non succede un disastro e Ampadu è obbligato al giallo). L’unico aspetto che critichiamo di ieri è proprio il ricorso insistito alla costruzione dal basso: sono quasi sempre i ripetuti errori di impostazione ad aprire la porta alla Fiorentina, episodio del gol compreso, sul quale sbagliano un po’ in troppi, ma anche il palo di Brekalo nella ripresa. D’accordo che non si può obbligare Nzola a sforzi titanici (anche perché un centravanti di riserva non c’è), però nemmeno abusare di una cifra tecnica modesta. Meno male che c’è un gruppo con un temperamento da leoni e un solista come Mbala, che di puro strapotere fisico (e un pizzico di goffaggine di Igor) riporta la barca pari.

Mirco Giorgi