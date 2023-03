E’ caccia al biglietto Verso il ‘tutto esaurito’

"Facciamo il tutto esaurito". L’appello di Daniele Verde ai tifosi aquilotti si sta avvicinando nella direzione voluta: circa diecimila i biglietti venduti ieri pomeriggio, 8500 dei quali di fede bianca. Un dato destinato ulteriormente a salire visto che i vari punti di prevendita dei biglietti saranno aperti anche oggi, così come lo Spezia store di piazza Sant’Agostino. I tagliandi potranno essere acquistati anche online sul circuito Vivaticket e domani al botteghino del ‘Picco’. Prima della gara la squadra sarà salutata dai tifosi aquilotti al passaggio del pullman sociale in viale Amendola, seguirà la coreografia in curva Ferrovia all’ingresso in campo delle due compagini.

F.B.