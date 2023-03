’Due ruote’ al via col Gp di Apertura

Il ciclismo provinciale debutta come da tradizione l’ultima domenica di marzo con la gara juniores. Il Gran Premio di Apertura che mette in palio il trofeo Iren è organizzato dal Pedale Spezzino sarà della lunghezza di 94 km con partenza da via delle Pianazza in località Termo alle 14 quindi passaggi da Fornola, Bottagna, Buonvaggio, Migliarina, Pian di Follo, Piana Battolla, Ceparana, Lagoscuro, Prati, Baccano di Arcola dove è fissato il gran premio della montagna, ritorno su Fornola, Bottagna, Buonviaggio, Migliarina e arrivo nuovamente al Termo intorno alle 16.30. La guria è composta dal presidente Simone Cosso, componente Luca Burroni, giudice di arrivo Danilo De Vito, componente in moto Giovanni Zollo. La corsa è inoltre valida per l’assegnazine del memorial "Giancarlo Stretti".