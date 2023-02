Il campionato perde pedine. Il torneo di Seconda categoria, già allestito in extremis, deve fare i conti con le defezioni dell’Atletico Lunezia che dopo la sfida contro il Calcio Nave ha saltato anche quella contro il Brugnato e adesso anche il Luni Calcio, rimasto senza campo per le partite casalinghe. La mancata presentazione alle gare ha intanto regalato i 3 punti a tavolino a Ceparana e Brugnato, ora si dovrà attendere le prossime sfide per capire le intenzioni dei due club. La capolista Amegliese ha superato il MamasGiovani 2-1: reti di Masini e Bascherini, ospiti a segno con Keita. Vittoria anche del Romito sul Nave 2-1 (Bragazzi, Alpinoli e per i sarzanesi Ridondelli). Nell’anticipo la Bolanese B ha superato 1-0 lo Spezia Calcio Popolare col gol di Sturlese. In classifica la lotta è ridotta tra la capolista Amegliese 27 punti e le inseguitrici Brugnato 26, Spezia Calcio Popolare, Romito e Ceparana 23.