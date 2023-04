‘Drago’ verso il recupero Maldini in forte dubbio

Dragowski dovrebbe essere regolarmente in campo, venerdì sera, nel delicatissimo match tra lo Spezia e il Monza in programma al ‘Picco’ (calcip d’inizio alle 20.45). Il portiere polacco, nel corso del riscaldamento prima della gara a Genova contro la Sampdoria, ha accusato un risentimento alla schiena che potrebbe attenuarsi nelle prossime ore con le opportune terapie. Più problematica appare la situazione di Maldini che ieri sera ha svolto gli esami diagnostici del caso al fine di accertare la natura del dolore accusato al bicipite.

È poi possibile il ritorno nei ranghi di Zurkowski, un elemento essenziale nell’economia della squadra. Saranno invece sicuramente non a disposizione Zovko, Beck e Moutinho. Ieri la squadra ha effettuato una seduta di allenamento al pomeriggio, dopo quella defaticante di domenica. Mister Semplici, oltre agli aspetti tecnico-tattici, sta curando molto quelli psicologici per trasmettere al gruppo input di coraggio e fiducia indispensabili in questo momento, nella volata finale della stagione e con una salvezza ancora tutta da conquistare.

Fabio Bernardini