Dr Ferroviaria torna al successo Il Volpiano viene travolto 55-7

Torna a vincere la Dr Ferroviaria che travolge il Volpiano 55-7 e lo fa dedicando il successo a Nina Maldini, ex dirigente del club, scomparsa nei giorni scorsi (prima del via un minuto di silenzio per ricordarla e onorarne la memoria). Gli aquilotti vincono e convincono mettendo in mostra un bel gioco e soprattutto sfruttano al meglio ogni occasione per segnare. Poche le sbavature in una partita quasi perfetta. Al termine della prima frazione di gioco i ragazzi di Gian Cartoni e Fabio Paradiso avevano già segnato quattro mete con Adil Tabi, Jacopo Giani, Luca Gabrielli e Paolo Vergassola ed incamerato il punto di bonus offensivo, con Luca Gabrielli ad incrementare il punteggio trasformando due volte dalla piazzola (24-0). Nel secondo tempo la Dr Ferroviaria dilaga segnando altre cinque mete con Paolo Vergassola, Mattia Axianas, Tommaso Ruggeri e due mete di Francesco Hall, 3 delle quali trasformate, punteggio finale 55-7. Con questa vittoria gli aquilotti riconquistano il quarto posto in classifica con due lunghezze di vantaggio sul Rivoli. Dr Ferroviaria Spezia: Gabrielli, Giani, Hall, Traboco, Sturlese, Tabi, Vergassola, Brancaleone, Axianas, Costa, Baldini, Battezzati, Satta, Del Vecchio, Mosti, Gelati, Fascio, Ruggeri, Camerota, Gasparroni, Melani.

Altri risultati: Province dell’Ovest-Rho 7-38, Stade Valdotain-Biella2 45-22, San Mauro-Rivoli 31-29.

Classifica: Rho punti 55; Stade Valdotain 44; San Mauro 39; Dr Ferroviaria Spezia 27; Rivoli 25; Volpiano 11, Biella2 7, Province dell’Ovest 6.

Il campionato osserverà una pausa per la festività pasquale e il prossimo impegno per gli spezzini sarà domenica 23 aprile in trasferta con lo Stade Valdotain, terzultima gara del campionato di serie C.

Marco Magi