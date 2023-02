Dr Ferroviaria scatenata Cinque le mete segnate

Rialza la testa la Dr Ferroviaria che torna alla vittoria superando brillantemente in trasferta 36-17 le Province dell’Ovest aggiudicandosi il derby regionale. Gli aquilotti hanno dominato il match, segnando ben cinque mete, quattro trasformate, ed un calcio di punizione, conquistando per la prima volta in questo campionato il punto di bonus offensivo aggiuntivo. La Dr Ferroviaria si è dimostrata superiore e solo negli ultimi dieci minuti dell’incontro ha concesso un po’ di spazio ai padroni di casa che ne hanno approfittato per segnare due mete che hanno reso meno pesante la sconfitta, giacché fino a quel momento gli unici punti realizzati dai cugini genovesi erano stati solo tre su punizione. Gli Aquilotti sono andati in meta con Paolo Vergassola, quattro personali per lui, e William Paradiso. Efficace dalla piazzola Luca Gabrielli che ha messo a segno anche un calcio di punizione. Nel corso del secondo tempo i tecnici Paradiso e Cartoni hanno utilizzato tutti giocatori in panchina.

Dr Ferroviaria Spezia: Axianas, Baldini, Battezzati, Bellè, Brozzo, Cartoni, Conte, Costa, Fabbri, Gabrielli, Gasparroni, Gelati, Hall, Martignetti, Melani, Paradiso, Prota, Sacchelli, Satta, Sturlese, Traboco, Vergassola. Questi gli altri risultati della 6ª giornata: Biella-San Mauro 10-59, Rho-Volpiano 72-0, Stade Valdotain-Rivoli 71-11.

Classifica: Rho punti 30; Stade Valdotain 24; San Mauro 20; Dr Ferroviaria Spezia 17; Volpiano 10; Rivoli 9; Biella 6; Province dell’Ovest 1. Domenica, al campo Pieroni alle 14.30 (in precedenza, alle 12.30, gli U17 SpeziaReccoProvince dell’Ovest contro l’Ur Riviera), la Dr Ferroviaria ospiterà la capolista Rho, nell’ultima gara del girone di andata. Si tratta in assoluto del primo confronto tra le due squadre, che non si sono mai incontrate. I lombardi viaggiano imbattuti ed a punteggio pieno.

Marco Magi