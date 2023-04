Dr Ferroviaria lotta ma cede al Valdotain

Insegue la vittoria, ma alla fine, la Dr Ferroviaria si deve accontentare del solo punto di bonus difensivo contro lo Stade Valdôtain. Dopo la levataccia mattutina per un viaggio in pullman di oltre cinque ore, il 31-22 contro i secondi in classifica, resta comunque un buon risultato. Nella prima frazione i valligiani hanno segnato quattro mete, però gli aquilotti hanno risposto con una segnatura di Nicolas Germino. Nel secondo tempo la Dr Ferroviaria si è fatta più intraprendente ed ha accorciato segnando due mete con Filippo Gelati e Germano Battezzati, entrambe non trasformate dalla piazzola. Così sul 26-15 a mezzora al termine la gara poteva considerarsi riaperta. Purtroppo per gli spezzini lo Stade si porta sul 31-15, ma i ragazzi di Cartoni e Paradiso non mollano e nel finale va in meta Battezzati, questa volta Luca Gabrielli trasforma per il definitivo score. Il prossimo impegno per gli aquilotti sarà domenica, al Pieroni alle 15.30 con le Province dell’Ovest (all’andata si imposero gli spezzini per 37-17), per l’ultima gara casalinga della stagione.

Dr Ferroviaria Spezia: Gabrielli Luca, Francesco Hall, Giovanni Bellè, Valentino Wu, Nicolas Germino, Marco Sturlese, Adil Tabi, Paolo Vergassola, William Paradiso, Michael Costa, Cesare Fabbri, Federico Baldini, Germano Battezzati, Marco Satta, Salvatore del Vecchio, Filippo Gelati, Christian Traboco, Matteo Gasparroni, Marco Mosti, Gabriele De Santis, Alessandro Fascio.

Altri risultati: Rivoli-Province dell’Ovest 33-32, Biella-Volpiano 27-8, Rho-San Mauro 52-7. Classifica: Rho punti 60; Stade Valdôtain 49; S. Mauro 39; Rivoli 30; Dr Ferroviaria 28; Biella 12; Volpiano 11; Province Ovest 8.

Marco Magi