Dr Ferroviaria in giornata ’no’ Il Rivoli vince nettamente

Giornata da dimenticare per la Dr Ferroviaria che, un po’ per le assenze dell’ultimo momento e le espulsioni da cartellino rosso, hanno costretto i tecnici a rivedere e rivoluzionare la formazione. Bravo il Rivoli, che ha saputo interpretare bene la partita e vincere 50-7, mettendo a segno ben 8 mete. Nonostante il pesante passivo gli aquilotti hanno sempre cercato di restare concentrati e non mollare, riuscendo a tratti a far vedere un bel gioco e cercando di rimanere in partita conquistando una meta allo scadere della prima fazione di gioco (19 a 7), messa a segno da Francesco Hall e trasformata da Valentino Wu. Nella ripresa, l’ennesima espulsione per lo Spezia diventa letale ed il conto da pagare è salato. Con due gialli per falli ripetuti in mischia ed un rosso, al ventesimo del secondo tempo e fino al termine dell’incontro la Dr Ferroviaria si ritrova a giocare con solo 13 atleti. Domenica, alla Pieve, la Dr Ferroviaria ospiterà alle 15.30 il San Mauro, appuntamento per nulla semplice, con la speranza di essere più performanti.

Dr Ferroviaria Spezia: Battezzati, Bellè, Conte, Costa, Curti, Del Vecchio, Fascio, Gasparroni, Gelati, Germino, Hall, Melani, Mosti, Paradiso, Sacchelli, Satta, Tabi, Tendola, Traboco, Vergassola, Wu.

Altri risultati: Biella 2-Rho 22-69, San Mauro-Volpiano 29-3, Stade Valdotaine-Province dell’Ovest 62-6.

Classifica: Rho punti 45, Stade Valdotaine 39, San Mauro 30, Dr Ferroviaria Spezia 21, Rivoli 19, Volpiano 10, Biella 2 7, Province dell’Ovest 6.

m. magi